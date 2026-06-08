Бюджетные авиакомпании оказались на грани банкротства: ситуация может выйти из-под контроля

В прошлом месяце обанкротилась американская бюджетная авиакомпания Spirit Airlines.

Резкий рост цен на авиационное топливо, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, вероятно, подтолкнет больше авиакомпаний к банкротству и ускорит консолидацию отрасли. Об этом со ссылкой на главу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уилли Уолша сообщает Reuters.

Мировые авиакомпании сталкиваются с более высокими расходами на топливо из-за войны США и Израиля с Ираном, которая ограничила поставки авиационного топлива и нарушила работу ключевых воздушных коридоров, вынуждая совершать дорогостоящие облеты.

Больше всего пострадали бюджетные авиаперевозчики, не имеющие дополнительных источников прибыли с высокой маржой. Последствия уже заметны: американская бюджетная авиакомпания Spirit Airlines обанкротилась в прошлом месяце. По мнению Уолша, это не последний такой случай.

Видео дня

"К сожалению, я думаю, что некоторым перевозчикам будет очень сложно справиться с такими высокими ценами на топливо", – сказал глава IATA, добавив, что ожидает, что часть авиакомпаний прекратит деятельность, а другие будут поглощены более крупными перевозчиками.

Он считает, что авиакомпании будут защищать свои доходы путем сокращения нерентабельных маршрутов, тогда как тарифы, резко выросшие после начала войны между Ираном и Израилем, вряд ли скоро снизятся.

В то же время это не означает конец модели бюджетных авиаперевозок. В подтверждение этого он приводит успешные примеры United Airlines, Delta Air Lines и American Airlines.

Существует амбициозная идея, которую Уолш не считает реалистичной. Речь идет о дерзком предложении генерального директора United Airlines Скотта Кирби приобрести главного конкурента American Airlines и создать авиационного гиганта в США. Эта идея появилась в начале года и не была реализована, несмотря на то что Кирби обсуждал ее с президентом США Дональдом Трампом.

"Я не думаю, что это произойдет. Считаю, что регуляторные барьеры будут очень значительными. Я не знаю, была ли это настоящая попытка продвинуть консолидацию или Скотт просто пытался создать шумиху в СМИ", – отметил Уолш.

Проблемы авиакомпаний на Ближнем Востоке

Конфликт между Ираном и Израилем нарушил пассажиропотоки через ключевые авиаузлы Ближнего Востока, такие как Дубай, Доха и Абу-Даби, создав серьезные трудности для авиаперевозчиков региона, в частности Emirates, Qatar Airways и Etihad.

Уолш отметил, что не считает, что конфликт нанесет долгосрочный ущерб Персидскому заливу как авиационному хабу, учитывая его стратегическое географическое положение и значение популярных перевозчиков региона, которые обеспечивают около 14% мировых авиаперевозок.

"Эту пропускную способность невозможно заменить авиакомпаниями из других регионов мира. Когда ситуация стабилизируется, я ожидаю, что авиакомпании Персидского залива вернут свои важные позиции на рынке", – говорит глава IATA.

Дополнительным фактором давления на отрасль стали медленные темпы поставок самолетов от Boeing и Airbus, а также задержки с двигателями от GE Aerospace и Pratt & Whitney, что ограничивает возможности авиакомпаний расширять флот и повышать эффективность.

Уолш считает, что отрасль все больше разочаровывается задержками, особенно учитывая то, что производители двигателей получают высокие прибыли. По его оценкам, перебои в цепочках поставок обошлись авиакомпаниям примерно в 11 млрд долларов в прошлом году.

Производители самолетов и двигателей заявляют, что значительная часть задержек не зависит от них и связана с постпандемическими сбоями в цепочках поставок и политическими торговыми спорами. Уолш указал, что в будущем рынок может изменить Китай, где компания Comac разрабатывает самолеты, способные конкурировать с машинами Boeing и Airbus.

"Примерно через 10–15 лет люди будут говорить не только об Airbus и Boeing. Это будут: Airbus, Boeing, Comac", – прогнозирует глава IATA.

На фоне финансового давления на авиакомпании и снижения темпов климатической политики в США при администрации Трампа отраслевые лидеры стали более осторожными в отношении достижения цели нулевых выбросов к 2050 году. В то же время IATA пока не готова отказаться от этой цели.

"Я считаю, что достичь нулевых выбросов к 2050 году стало сложнее, поскольку мы не достигли ожидаемого прогресса в разработке экологически устойчивого авиационного топлива", – добавил Уолш.

Война в Иране и последствия для авиационной отрасли

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, которая фактически парализовала авиаперевозки над странами Персидского залива.

Ранее УНИАН писал, что война против Ирана уже отразилась на глобальной гражданской авиации. Сначала существенно выросла стоимость авиабилетов, а сейчас авиакомпании все чаще массово отменяют рейсы.

Издание Business Insider сообщает, что война нарушила цепочки поставок, в результате чего нефть скапливается в хранилищах на Ближнем Востоке. Это привело к росту цен на "черное золото" свыше 100 долларов за баррель, а также к снижению его доступности.

Аналитики прогнозируют затяжной кризис для авиационной отрасли. Наибольший удар может пришелся на лоукост-авиакомпании, поскольку их пассажиры более чувствительны к колебаниям цен.

Вас также могут заинтересовать новости: