Путин связал отключения интернета в России с 'антитеррористическими мерами'

Жители России сталкиваются с ограничениями интернета, в частности, из-за мер по борьбе с террористическими угрозами. Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, пишут росСМИ.

"Жители России сталкиваются с ограничениями интернета, в том числе в крупных городах, нечасто, но такое происходит", - сказал он.

По словам Путина, широкое информирование людей об ограничении интернета для предотвращения терактов может нанести ущерб безопасности страны. Он добавил, что нужно проработать механизм бесперебойной работы "жизнеобеспечивающих интернет-сервисов" при ограничениях мобильного интернета.

"Необходимо обеспечить тесную координацию между правоохранительными органами и чисто гражданскими структурами... Мы всегда рассчитываем на то, что и сами правоохранительные органы будут проявлять изобретательность в своей работе и учитывать жизненно важные интересы граждан страны, ради которых мы все и работаем", - заявил глава Кремля.

Также Путин отметил, что "некоторые теракты России не удается предотвратить". Тем не менее, он заверил, что для него "безопасность людей - всегда в приоритете".

В России растет недовольство властью из-за ограничений в интернете

Ранее Associated Press писало, что ужесточение ограничений в интернете в России вызывает разочарование и критику даже со стороны сторонников Кремля. Из-за этого несколько десятков россиян даже провели "санкционированный митинг", а также "подали иски".

Оппозиционный политик Борис Надеждин заявил, что общественное недовольство ограничениями "огромно", и люди готовы участвовать в разрешенных и безопасных протестах.

Вас также могут заинтересовать новости: