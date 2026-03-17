Axios выяснил, согласился ли Макрон помочь Трампу разблокировать Ормузский пролив

Лидеры Германии, Италии и Японии уже исключили возможность отправки военных кораблей в Ормузский пролив.

Президент Франции Эммануэль Макрон не сказал окончательного "нет", но все же он "уклонился от обязательств" присоединяться к коалиции стран по разблокированию Ормузского пролива. Об этом пишет Axios со ссылкой на источник.

Издание напомнило, что президент США Дональд Трамп в воскресенье обсудил с ним присоединение к коалиции и после этого оценил готовность Макрона помочь как "8 из 10". Но осведомленный источник Axios сообщил, что "Макрон уклонялся от обязательств".

"Макрон не дал окончательного "нет", но на данный момент это "нет", – сказал второй источник.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил изданию, что администрация Трампа хочет, чтобы к коалиции присоединились Великобритания, Франция, Германия, Италия, Австралия, Канада, страны Персидского залива и Иордания. Также США с соответствующей просьбой обратились к Японии и Южной Корее.

Но лидеры Германии, Италии и Японии уже исключили возможность отправки военных кораблей в Ормузский пролив.

Между тем Великобритания, по сообщению двух источников Axios, "разработала план создания многонациональной оперативной группы и предоставила его США и нескольким другим странам". Впрочем, британский проект не был представлен странам, которых Трамп просил присоединиться к коалиции, и "любой консенсус относительно того, как будет работать коалиция, кажется, еще очень далек".

"Это беспорядок. Многие люди растеряны", – сказал европейский дипломат.

Трамп просит помощи в разблокировании Ормузского пролива

Как сообщал ранее УНИАН, 14 марта Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны направить корабли для обеспечения проходимости Ормузского пролива, однако он не рассказал подробно, какие именно страны это сделают. "Тем временем Соединенные Штаты будут бомбить береговую линию до основания и постоянно сбивать иранские лодки и корабли с воды", – заверил он.

Три страны отреагировали на эту просьбу Трампа. Отмечалось, что, по словам министра энергетики Великобритании Эда Милибэнда, правительство "интенсивно изучает" возможности восстановления пролива, но он отказался давать обязательства. Правительство Германии также заявило, что не будет оказывать никакой военной поддержки для восстановления Ормузского пролива. А представитель правительства Китая не ответил на вопрос о просьбе Трампа о помощи в разблокировании Ормузского пролива.

