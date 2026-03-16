Индийские военные корабли начали сопровождать танкеры в Ормузском проливе

В последнее время особое внимание уделялось двум танкерам для перевозки сжиженного газа индийской государственной компании Shipping Corporation of India.

Индийский флот усиливает охрану торговых судов в Ормузском проливе. Этот маршрут имеет решающее значение для энергоснабжения страны, пишет FOCUS Online.

Как сообщает The Economic Times, уже несколько дней индийские военные корабли сопровождают грузовые суда, следующие в индийские порты, через Ормузский пролив. В центре внимания находится защита индийских танкеров с грузами нефти и газа.

Журналисты выяснили, что военный корабль индийских ВМС у побережья Омана осуществляет наблюдение за торговыми судами, следующими в индийские порты. Также есть информация о том, что индийские ВМС поддерживают постоянное присутствие в Ормузском проливе.

Видео дня

В издании отметили, что в последнее время особое внимание уделялось двум танкерам для перевозки сжиженного газа государственной компании Shipping Corporation of India - судам "Shivalik" и "Nanda Devi". Оба судна смогли безопасно пройти Ормузский пролив под охраной ВМС и сейчас находятся на пути в Индию.

По данным онлайн-платформы Marine Insight, эта защитная миссия является частью "Операции Санкалп", которую индийский флот начал 19 июня 2019 года. Ее целью является защита индийских судов в регионе Персидского залива. С начала операции в Оманском и Персидском заливах периодически задействовались в общей сложности 23 военных корабля ВМС Индии.

Журналисты добавили, что Ормузский пролив является одним из важнейших маршрутов транспортировки нефти и газа. По данным The Economic Times, сейчас на судах в этом регионе работают около 23 000 индийских моряков.

Индия закупает российскую нефть по самым высоким ценам с 2022 года

Ранее Bloomberg сообщило, что цена на российскую нефть марки Urals, поставляемую в Индию, достигла четырехлетнего рекорда. По данным независимого международного ценового агентства Argus Media, 13 марта стоимость нефти марки Urals на западном побережье Индии достигла 98,93 доллара за баррель.

Стоимость нефти марки Urals в западных портах РФ, по информации Argus Media, достигла 73,73 доллара за баррель, что стало самым высоким показателем с середины июля 2024 года. Скачок цен на российское сырье произошел на фоне роста мировых цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке.

