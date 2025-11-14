В правительстве Италии не хотят предоставлять Украине больше помощи, ссылаясь на то, что это может дополнительно подпитывать украинскую коррупцию. Об этом пишет Reuters.
Голос против помощи
Так, вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини заявил в пятницу, что предоставление большей помощи Украине не поможет прекратить войну с Россией, но может "подпитать дальнейшую коррупцию".
"Возникают коррупционные скандалы с участием украинского правительства, поэтому я не хотел бы, чтобы деньги итальянских рабочих и пенсионеров использовались для разжигания дальнейшей коррупции. Я не думаю, что отправка большего количества оружия решит проблему. Мне кажется, что то, что происходит в последние часы с продвижением российских войск, говорит нам о том, что в интересах всех, прежде всего Украины, остановить войну", - сказал Сальвини журналистам.
Как отмечает Reuters, Сальвини является председателем ультраправой партии "Лига" и до полномасштабного российского вторжения в Украину имел тесные связи с Россией. Хотя до сих пор он не противился решению премьер-министра Джорджии Мелони отправлять военную помощь Киеву, он избегал прямой критики президента России Владимира Путина.
Голос за помощь
Тем временем министр обороны Италии Гвидо Крозетто, представляющий партию премьер-министра Мелони "Братья Италии", резко не согласился с Сальвини. Он назвал "абсурдным" предложение прекратить помогать Украине.
"Я понимаю беспокойство Маттео Сальвини, но я не сужу страну на основе двух коррумпированных лиц. Мы пытаемся помочь гражданскому населению, которое страдает от 93% российских атак", - сказал Крозетто.
По данным Reuters, итальянское правительство только что подписало 12-й пакет военной поддержки для Киева и пообещало помочь Украине преодолеть энергетический кризис, отправив электрогенераторы. Вместе с тем Италия до сих пор не присоединилась к совместной инициативе НАТО по закупке американского оружия для Украины. По данным источников, этот вопрос все еще обсуждается в правительстве.
Европа обеспокоена коррупционным скандалом в Украине
Как писал УНИАН, коррупционный скандал вокруг "Энергоатома", где одним из главных подозреваемых является близкий друг президента Зеленского, вызвал беспокойство в ЕС относительно возможного разворовывания европейской помощи. Западная пресса отмечает, что скандал вспыхнул в неудачный момент, когда Киев как раз добивается нового финансирования от партнеров.
В телефонном разговоре с президентом Зеленским канцлер Германии Фридрих Мерц прямо призвал к более жесткой борьбе с коррупцией в Украине.
Накануне на этой теме успел отплясать венгерский премьер Виктор Орбан. В своем заявлении он выставил скандал вокруг "Энергоатома", как хищение военной помощи.