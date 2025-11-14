Пока что скандал не заставил союзников угрожать сокращением помощи Украине.

Союзники в ЕС требуют от Украины гарантий и отчетов относительно финансовой поддержки на фоне масштабного коррупционного скандала о хищении средств на 100 миллионов долларов, связанного с украинским энергетическим сектором.

Как пишет Politico, этот скандал вызвал разногласия среди европейских партнеров Киева. И хотя для многих эти разоблачения – позитивный знак независимости украинских антикоррупционных органов, другие хотят получить от Украины конкретные обязательства, которые продемонстрируют ее серьезность в отношении предотвращения подобных инцидентов в будущем.

"Повсюду выявленная коррупция в ходе расследования "возмутительна", – заявил один из чиновников ЕС, подчеркнув, что это "не пойдет на пользу" репутации страны в глазах международных партнеров.

"Это будет означать, что [Европейской] Комиссии, безусловно, придётся пересмотреть свои траты" на энергетический сектор Киева, заявил чиновник, добавив, что в будущем "Украине придётся уделять больше внимания и прозрачности в расходовании средств".

Афера на высоком уровне

Пока что скандал — самый крупный из всех, что затронул Зеленского с момента его вступления в должность в 2019 году — не побуждает союзников угрожать сокращением помощи Украине.

В четверг ЕС подтвердил, что выделит Украине 6 миллиардов евро новой помощи. Ранее на этой неделе Эстония официально одобрила выделение дополнительных 150 000 евро на энергетический сектор Киева, а Германия, как сообщается, рассматривает возможность выделения стране дополнительных 3 миллиардов евро в следующем году.

"Больно видеть, как коррупция влияет на энергетический сектор, особенно с приближением зимы, когда Россия продолжает свои жестокие атаки на энергетическую инфраструктуру", — заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас. Но мы "твёрдо поддерживаем народ Украины — наша поддержка не прекратится".

В то же время сторонники Украины в ЕС также опасаются, что излишняя активность антикоррупционных органов может подстегнуть позиции оппонентов Украины, направленные на дискредитацию Киева и срыв его усилий по вступлению в блок.

"[Подчеркивая] коррупционные скандалы, они лишь дают повод таким, как Венгрия, называть страну коррумпированной", — заявил один из дипломатов ЕС. "Те, кто выступает против Украины... выжмут из этого максимум", — добавил второй дипломат.

Бывший высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Брюссель, скорее всего, теперь еще жестче привяжет предоставление части финансирования к проведению реформ. "Но общее табу на публичную критику Украины сохранится", — сказал он.

Союзники хотят гарантий

Защитники Украины утверждают, что расследование ограничено одной компанией. и что международные спонсоры не должны наказывать энергетический сектор из-за этого. Однако некоторые союзники всё же хотят видеть больше реформ.

Директор Энергетического сообщества Артур Лорковски назвал скандал "разочаровывающим". Однако в организации, по его словам, коррупционный риск "снижен", поскольку она сохраняет "полный контроль" над координацией, закупкой и мониторингом оборудования после его прибытия, а закупками занимается независимое агентство в Великобритании.

В ЕБРР также отметили, что "очень строгие требования к закупкам", включая открытые тендеры и прямые выплаты подрядчикам дают банку "очень высокую степень уверенности" в будущих пожертвованиях.

Тем не менее, в будущем Украина должна сделать свой энергетический сектор более прозрачным и заверить своих европейских партнеров в том, что их деньги будут потрачены эффективно, заявили два дипломата ЕС и два представителя правительства ЕС.

Скандал в энергетике

В понедельник НАБУ и САП обнародовали часть записей, которые касаются масштабного коррупционного дела в энергетике. Согласно сообщениям, дело шло о хищении государственных средств АО "НАЭК "Энергоатом".

К масштабному хищению на госпредприятии якобы могут быть причастны министр энергетики Светлана Гринчук и действующий министр юстиции Герман Галущенко, который занимал ранее должность министра энергетики.

