В Германии пока не видят случаев разворовывания немецких денег в Украине.

Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от президента Украины Владимира Зеленского разъяснений в связи с коррупционным скандалом в "Энергоатоме". Об этом пишет Bild со ссылкой на комментарий спикера немецкого правительства Штефана Корнелиуса.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора Мерц настаивал на жёстких реформах в Украине и политике прозрачности. В частности он настаивал на тому, что Украина должна "решительно продвигать борьбу с коррупцией и дальнейшие реформы, особенно в вопросе верховенства закона".

Сообщается, что Зеленский проинформировал Мерца о ходе расследования в деле "Мидаса". По словам Корнелиуса, президент пообещал "полную прозрачность, долгосрочную поддержку независимых антикоррупционных органов, а также дальнейшие оперативные меры".

"В данный момент мы доверяем украинскому правительству в том, что оно обеспечит необходимое расследование", — заявил спикер немецкого правительства.

По данным Берлина, украинский коррупционный скандал не касается никаких выделенных Украине средств немецого правительства.

"У нас нет сведений о том, что средства, предоставленные Германией, могли быть затронуты произошедшими событиями", — сообщили в Министерстве экономического сотрудничества ФРГ.

Операция "Мидас": последние новости

Как писал УНИАН, коррупционный скандал вокруг "Энергоатома", где одним из главных подозреваемых оказался близкий друг президента Владимира Зеленского, может негативно повлиять финансовую помощь Украине от ЕС. Скандал вызвал беспокойство в Европе по поводу возможного разворовывания европейских средств вместо их использования для защиты от российского вторжения.

Как отмечает западная пресса, скандал вспыхнул в крайне неудачное время, поскольку Зеленский как раз добивается нового финансирования от западных партнеров. Глава внешней политики ЕС Кая Каллас назвала скандал "очень досадным" и призвала Киев относиться к нему серьезно, хотя чиновники ЕС признают эффективность борьбы с коррупцией и отсутствие альтернативы поддержке Украины.

