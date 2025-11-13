Премьер Венгрии получил хороший аргумент, чтобы подтвердить свою антиукраинскую политику.

Венгерский премьер Виктор Орбан воспользовался коррупционным скандалом вокруг компании "Энергоатом", чтобы оправдать этим свое нежелание помогать Украине сдерживать российскую агрессию. Соответствующее заявление он сделал в соцсети Х.

В своей публикации венгерский премьер изначально исказил факты, выставив все так, будто в Украине разворовывают западную военную помощь.

"Была разоблачена военная мафиозная сеть, имеющая бесчисленные связи с президентом Зеленским. Министр энергетики уже подал в отставку, а главный подозреваемый сбежал из страны. Это хаос, в который брюссельская элита хочет влить деньги европейских налогоплательщиков, где все, что не тратится на передовой, попадает в карманы военной мафии", - написал Орбан.

Он подчеркнул, что не хочет "принимать в этом участие" и не будет отправлять "деньги венгерского народа" в Украину.

"После всего этого мы точно не поддадимся финансовым требованиям и шантажу украинского президента. Брюсселю давно пора понять, куда на самом деле идут их деньги", - добавил Орбан.

Реакция Киева

На выпад венгерского премьера в сторону Украины уже отреагировали в украинском МИДе.

"Лекции о коррупции от политика, который замешан в коррупционных скандалах и сделал свою страну самой бедной в ЕС? Нет, спасибо", - написал в соцсети Х спикер министерства Георгий Тихий.

Орбан и Украина: что надо знать

Как писал УНИАН, действующий венгерский премьер Виктор Орбан готовится к парламентским выборам весной и сделал антиукраинскую и мнимо пацифистскую риторику центральным стержнем своей политической позиции. Он постоянно возлагает на Украину и Европу ответственность за войну.

При этом Орбан пытается убедить избирателей, что Украина якобы проводит агрессивную политику в отношении Венгрии и вмешивается во внутреннюю венгерскую политику.

Рассказами об украинской угрозе для Венгрии Орбан пытается отвлечь внимание избирателей от ситуации в экономике, которая летит в пропасть, несмотря на явную поддержку со стороны РФ в виде поставок дешевой нефти и газа.

