Венгерский премьер Виктор Орбан воспользовался коррупционным скандалом вокруг компании "Энергоатом", чтобы оправдать этим свое нежелание помогать Украине сдерживать российскую агрессию. Соответствующее заявление он сделал в соцсети Х.
В своей публикации венгерский премьер изначально исказил факты, выставив все так, будто в Украине разворовывают западную военную помощь.
"Была разоблачена военная мафиозная сеть, имеющая бесчисленные связи с президентом Зеленским. Министр энергетики уже подал в отставку, а главный подозреваемый сбежал из страны. Это хаос, в который брюссельская элита хочет влить деньги европейских налогоплательщиков, где все, что не тратится на передовой, попадает в карманы военной мафии", - написал Орбан.
Он подчеркнул, что не хочет "принимать в этом участие" и не будет отправлять "деньги венгерского народа" в Украину.
"После всего этого мы точно не поддадимся финансовым требованиям и шантажу украинского президента. Брюсселю давно пора понять, куда на самом деле идут их деньги", - добавил Орбан.
Реакция Киева
На выпад венгерского премьера в сторону Украины уже отреагировали в украинском МИДе.
"Лекции о коррупции от политика, который замешан в коррупционных скандалах и сделал свою страну самой бедной в ЕС? Нет, спасибо", - написал в соцсети Х спикер министерства Георгий Тихий.
Орбан и Украина: что надо знать
Как писал УНИАН, действующий венгерский премьер Виктор Орбан готовится к парламентским выборам весной и сделал антиукраинскую и мнимо пацифистскую риторику центральным стержнем своей политической позиции. Он постоянно возлагает на Украину и Европу ответственность за войну.
При этом Орбан пытается убедить избирателей, что Украина якобы проводит агрессивную политику в отношении Венгрии и вмешивается во внутреннюю венгерскую политику.
Рассказами об украинской угрозе для Венгрии Орбан пытается отвлечь внимание избирателей от ситуации в экономике, которая летит в пропасть, несмотря на явную поддержку со стороны РФ в виде поставок дешевой нефти и газа.