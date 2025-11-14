Издание отметило, что момент для таких разоблачений вряд ли мог быть хуже, поскольку Зеленский обратился к лидерам стран Европы за новым финансированием.

Коррупционный скандал, который обнаружили в украинском правительстве может негативно сказаться не только на планах европейских стран предоставить Украине значительную финансовую помощь, но и помешать Киеву вступить в Европейский Союз, сообщает The Washington Post.

Скандал, в котором фигурирует государственная атомная энергетическая компания и близкий друг и бывший бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского снова вызвал беспокойство относительно того, что европейские деньги разворовывают вместо того, чтобы использовать их для защиты от российского вторжения.

Издание подчеркивает, что страны Евросоюза вложили миллиарды в энергетический сектор и инфраструктуру Украины, которые получили разрушения в результате российских атак в течение почти четырех лет войны, а также предоставили миллиарды на вооружение.

Отмечается, что по этой причине европейские лидеры предупреждают Киев, что следует принять жесткие меры и требуют ответов. В то же время, они заявляют, что готовы и дальше продолжать поддерживать оборону Украины.

По мнению издания, момент для таких разоблачений вряд ли мог быть хуже, поскольку президент Украины Владимир Зеленский обращается к европейским сторонникам с просьбой о новом финансировании.

"Мы ожидаем, что Украина продолжит антикоррупционные меры и реформы в своей стране", - отметил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил в четверг, 13 ноября, что Европейский Союз внимательно следит за расследованием в Киеве.

"Украина должна защищать свои независимые антикоррупционные органы и обеспечивать целостность всей финансовой поддержки, связанной с энергетикой", - сказал он.

При этом, как подчеркивает издание, представители ЕС поспешили добавить, что ликвидация этой схемы следователями указывает на то, что страна эффективно ведет борьбу с коррупцией.

Более того, Мерсье добавил, что "пока нет доказательств" того, что средства ЕС "использовались не по назначению".

Глава внешней политики ЕС Кая Каллас в комментарии агентству Reuters отметила, что скандал является "чрезвычайно досадным" и что Киев должен "отнестись к нему очень серьезно".

Также, как отмечает издание, европейские чиновники заявили, что у них нет другого выбора, как продолжать поддерживать Украину на фоне жестких атак со стороны России, но они призывают Киев искоренить коррупцию в стране.

Коррупционный скандал в энергетике Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что руководитель Офиса президента (ОП) Андрей Ермак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не причастен к коррупции в энергетической сфере, так как именно он "объявил борьбу" с ней и позволил проводить "абсолютно свободные расследования". Ермак отметил, что Зеленский является очень "принципиальным человеком". По его мнению, "некоторые политические силы используют" антикоррупционные расследования, чтобы дискредитировать руководство страны.

Также мы писали, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что в Украине готовят аудит всех государственных компаний, в частности энергетических. Она добавила, что наблюдательным советам поручили проверить состояние работы, особенно в части закупок. Свириденко напомнила, что правительство приняло решение об увольнении двух министров, введение санкций против фигурантов материалов НАБУ, а также о перезапуске "Энергоатома".

