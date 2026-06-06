Маршрут над стометровым обрывом: почему стоит посетить Королевскую тропу в Испании

Королевская тропа, или Каминито-дель-Рей (El Caminito del Rey) – уникальный пешеходный маршрут в ущелье Эль-Чорро в провинции Малага в Испании. Это подвесная пешеходная тропа, проложенная на высоте почти 100 метров над землей вдоль отвесных скал, а внизу – только обрыв, валуны и бурная горная река. Больше об этом туристическом объекте из собственного опыта расскажет УНИАН.Туризм.

Испания ежегодно привлекает огромное количество туристов со всего мира, что уже вылилось в масштабные протесты местных жителей и многочисленные ограничительные меры.

Впрочем, в Испании есть и немало менее известных мест, способных поразить даже опытных туристов. К тому же, там, наоборот, рады видеть гостей.

Об одном из таких мест из собственного опыта расскажет УНИАН.Туризм.

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История создания Каминито-дель-Рей

Когда-то через узкое ущелье среди андалузских скал ходили только пастухи и охотники. Здесь, между отвесными каменными стенами, шумела река, а сама местность казалась почти недоступной для людей. Но в конце XIX века все изменилось. Испания стремительно развивалась, промышленность нуждалась в новых путях и источниках энергии, а горы уже не могли оставаться препятствием.

Сначала через ущелье проложили железную дорогу между городами Кордова и Малага. Для того времени это было настоящее инженерное чудо: туннели прорубали прямо в скалах, а над пропастями возводили виадуки. Поезда начали курсировать здесь еще в 1865 году, открыв путь для перевозки руды и угля.

Но вскоре стало ясно: будущее – не только за углем. Испанский инженер Рафаэль Бенхумеа предложил использовать в качестве альтернативной энергии воду. Его проект был смелым даже по современным меркам: часть реки направили по искусственному каналу сквозь горы, а затем вода падала со стометровой высоты, приводя в действие гидроэлектростанцию.

Но была одна проблема – добраться до места строительства было почти невозможно. Рабочим приходилось передвигаться по узким скалам над обрывом, переносить инструменты и материалы буквально над бездной. Именно тогда и родилась идея создать специальную тропу, прикрепленную прямо к вертикальной скале. Так появились "Балконсильос" – узкие бетонные переходы, которые будто зависли в воздухе.

Впоследствии неподалеку начали строить плотины, чтобы обеспечить водой окружающие долины в засушливые годы. А в 1921 году сюда прибыл сам король Испании Альфонсо XIII, чтобы торжественно открыть одну из дамб. Он прошел по той самой опасной тропе над ущельем – и после этого маршрут получил новое название: Каминито дель Рей, или Королевская тропа.

С годами деревянные настилы разрушались, бетон осыпался, поручни исчезали. Некогда технический проход для рабочих превратился в одну из самых опасных троп в мире. Несмотря на запреты, сюда все равно приходили искатели адреналина. Они цеплялись за страховочные тросы, переходили над пропастью без защиты и снимали свои рискованные приключения на видео. Именно эти кадры впоследствии разлетелись по интернету и сделали Каминито-дель-Рей легендарным местом среди экстремалов.

В 2000 году маршрут официально закрыли из-за многочисленных несчастных случаев. Казалось, история тропы закончилась. Однако власти Андалусии решили дать ей вторую жизнь. После масштабной реконструкции, на которую потратили миллионы евро, над старыми бетонными остатками появились новые безопасные переходы.

В 2015 году Королевскую тропу вновь открыли для туристов. Сегодня это уже не жуткий маршрут для экстремалов, а одна из самых известных природных достопримечательностей Испании. Но даже сейчас, прогуливаясь по узким дорожкам над ущельем, легко представить, как более ста лет назад здесь, среди ветра, скал и грохота воды, рабочие буквально строили дорогу в небе.

Особенности Королевской тропы

Сегодня Королевская тропа представляет собой сооружение из бетона, металлических креплений, вбитых в скалу, и деревянных перекладин. Она специально ограждена и прикреплена к вертикальным каменным стенам, и каждый шаг здесь дарит одновременно восторг и легкий адреналин. Тропа буквально врезается в отвесные скалы и тянется на высоте около ста метров над горной рекой под названием Гуадалорсе.

Протяженность Каминито-дель-Рей достигает почти 8 километров, вдоль всего пути – ущелья, каньоны, река с яркой зеленой водой, уникальная флора и фауна испанских гор, а также живописные долины. Скалы вдоль тропы образовались сотни миллионов лет назад в результате тектонического поднятия гор и последующей эрозии, вызванной движением реки. Эти уникальные вертикальные скалы привлекают не только любителей приключений и скалолазания, но и ученых, ведь в известняковых отложениях можно найти древние окаменелости.

Туристы едут сюда, чтобы воочию увидеть впечатляющие пейзажи скал, рассмотреть их вблизи, а также испытать невероятные эмоции от движения над пропастью глубиной более ста метров.

Еще больше впечатляют туристов остатки старой, более узкой, чем современная, бетонной тропы, которая в отдельных местах обрывается над обрывами, в других – пролегает параллельно под новой дорожкой. Сложно представить, как по таким узким переходам в свое время передвигались строители…

Маршрут условно можно разделить на две части: около 4,8 км – это подвесные деревянные дорожки, остальное – лесные тропы. Если первая часть поражает скалами и гениальностью инженерной мысли, то вторая часть, прибрежная, радует глаз природой: здесь можно увидеть редкую флору и фауну. На скалах часто появляются дикие горные козлы, а высоко в небе кружат орлы и сапсаны, гнездящиеся в ущелье. В ясную погоду хищные птицы парят прямо над рекой, ловя потоки теплого воздуха. Иногда они опускаются так низко, что, кажется, стоит лишь протянуть руку, и можно коснуться их крыльев, размах которых впечатляет – до двух метров. По крайней мере, так рассказывают гиды.

Обычно время прохождения Каминито-дель-Рей не превышает 3-4 часов. Маршрут пролегает по лесной дороге вдоль реки и постепенно поднимается вверх, переходя в тропу вдоль скалы. Следует помнить, что медленно идти и наслаждаться природой столько, сколько захочется, вам не позволят. Гиды, прикрепленные к каждой группе, четко следят за тем, чтобы никто не заблудился, не отстал, потому что вслед за первой группой идет следующая под контролем другого сопровождающего, и так далее.

Во время путешествия гиды часто показывают туристам отметки на скалах, до которых поднимается река в период паводков. Так, небольшой горный ручей, который в отдельные годы (до строительства плотины) даже пересыхал полностью, во время паводка мог подняться в ущелье на высоту до 27 метров (такой рекорд был зафиксирован). Кстати, насчет пересыхания – это не шутка, ведь в этой части Испании количество солнечных дней в году превышает 300.

Как добраться до Королевской тропы

Чтобы посетить одну из самых красивых горных троп в мире, следует прежде всего долететь до Малаги. Из многих европейских столиц и даже небольших городов рейсы в этот испанский город выполняются на регулярной основе. Стоимость перелета зависит от того, насколько заранее приобретен билет, есть ли багаж (сразу прибавьте 50 евро), оплачиваете ли вы посадку без очереди.

Из Малаги добраться до Королевской тропы можно несколькими способами. Самый популярный вариант – на автомобиле: дорога занимает примерно 1-1,5 часа в зависимости от трафика. Маршрут пролегает по живописным андалузским дорогам через небольшие городки и горные пейзажи. Ехать нужно в направлении Ардалеса или Эль-Чорро. Возле Caminito del Rey оборудовано несколько парковок, однако в туристический сезон места быстро заполняются, поэтому лучше приезжать пораньше.

Также до тропы можно добраться за 40-50 минут на поезде. От центрального вокзала Малаги "María Zambrano" курсируют региональные поезда до станции Эль-Чорро, откуда добраться до входа на тропу можно пешком или воспользоваться шаттлом (может обойтись в несколько евро).

Еще один вариант – организованные экскурсии из Малаги. Многие туристические компании предлагают однодневные туры с трансфером, гидом и уже включенными билетами на маршрут. Это удобно для тех, кто не хочет самостоятельно планировать логистику или беспокоиться о парковке и пересадках. Стоимость тура может колебаться от 1500 до 3500 гривень – в зависимости от туроператора. Можно приобрести билет и самостоятельно на различных сайтах туроператоров.

Важно помнить, что у Caminito del Rey есть четко определенный маршрут: вход и выход расположены в разных местах. Именно поэтому между ними постоянно курсируют специальные шаттлы, которые возвращают туристов к стартовой точке или парковке.

Перед поездкой стоит заранее бронировать билеты, особенно весной и осенью, ведь в этот период тропа пользуется наибольшей популярностью среди туристов. К слову, "не ведитесь" на информацию о том, что купить билеты за десять евро можно непосредственно у входа, это почти нереально, потому что туроператоры выкупают все свободные места и затем их перепродают.

Когда лучше посещать и что взять с собой

Каминито-дель-Рей закрыта для посещения туристами в период с 28 октября по 25 марта, поэтому планировать поездку стоит с учетом этого периода.

Маршрут проходит с севера на юг и начинается рядом с живописным водохранилищем. Начало маршрута находится у отеля La Garganta, поэтому, если вы отправились в путешествие на машине, нужно прежде всего зайти в сам отель и зарегистрироваться на стойке регистрации. Там каждому туристу выдадут воду и повязку на руку. У входа в отель следует дождаться гида, который проведет перекличку зарегистрировавшихся. Отсюда до начала маршрута доставит шаттл-автобус. Если вы отправляетесь в составе организованной группы, то гид ведет маршрут.

Все туроператоры и экскурсоводы настоятельно рекомендуют взять с собой для посещения тропы прежде всего удобную спортивную обувь (треккинговую не обязательно, поскольку сложных препятствий на пути нет, однако туристам рекомендуют надеть кроссовки или что-то подобное, чтобы носок был закрыт), кепку или шляпу от солнца, удобную одежду. Весной, в частности, в мае, среди скал температура воздуха может быть настолько высокой, что туристы ходят в легких футболках. Однако в летние месяцы без закрытой одежды и солнцезащитных средств посещать тропу категорически не рекомендуется – можно очень быстро обгореть.

Обязательно стоит взять с собой достаточный запас воды, не менее 1,5 литра на человека (летом можно и больше), а также перекусы.

Кроме того, гиды рекомендуют взять паспорт или ID-карту, а также ID-карту для детей. Пожилые туристы должны иметь при себе оригинал удостоверения личности. При этом не стоит забывать, что дети до 8 лет на тропу не допускаются.

Несмотря на то, что маршрут хорошо обезопасен и упасть практически невозможно, правила здесь чрезвычайно строгие: каждый турист обязательно должен быть в защитной каске – без нее выход на тропу категорически запрещен.

Гиды пристально следят за соблюдением правил. Во время нашего путешествия одна из туристок решила на несколько секунд снять каску, чтобы сфотографироваться на фоне пейзажей. Это мгновенно заметили и гид, и охранники, которые дежурят вдоль всего маршрута. Девушке сделали строгое замечание и заставили удалить фото – даже из папки "недавно удаленные". Здесь очень серьезно относятся к безопасности, чтобы никто не пытался повторять опасные действия ради эффектных кадров.

Есть у этой местности и своя жуткая история, которую охотно пересказывают гиды. В окрестных лесах растет редкое дерево, которое при горении выделяет чрезвычайно токсичный дым. Несколько лет назад из-за сильной жары здесь вспыхнул масштабный пожар. Спасатели, прибывшие на тушение, начали терять сознание, а некоторые даже погибли. Лишь позже ученые выяснили: причиной стал ядовитый дым от этого растения. Именно поэтому на всем маршруте действуют жесткие правила пожарной безопасности. Туристам категорически запрещено курить, причем не только обычные, но и даже электронные сигареты. Нельзя разжигать огонь или пользоваться любыми предметами, которые могут вызвать возгорание. В этом месте природа поражает своей красотой, но в то же время напоминает, насколько она может быть опасной.

Советы из личного опыта

Если вам удастся забронировать время на посещение тропы с самого утра, например, с 9-й, то это не означает, что ровно в этот час вы отправитесь – скорее всего, придется подождать набора группы (если вы едете сами), и только так вместе с гидом вы отправитесь к автобусу, а затем и к тропе. Иногда сбора приходится ждать 15 минут, а порой – и до часа. Главное, если у вас оплачен билет, то вы точно попадете на тропу.

Перед началом маршрута вам обязательно нужно будет надеть защитную каску. В целях гигиены вам выдадут одноразовые шапочки, но они не пропускают воздух и под ними ужасно потеет голова. Поэтому лучше заменить такую шапочку собственной кепкой или шапкой из натуральных материалов.

Поскольку путешествие занимает всего 3-4 часа, пусть даже 5 в общей сложности, рассчитывайте на то, что, если вы решите отправиться на тропу утром, то к обеду уже будете свободны. В таком случае, при наличии арендованного или собственного авто, можно рассмотреть поездку в чрезвычайно красивый городок неподалеку от тропы – Ронда. Он славится тем, что расположен на скалах, а две части поселения соединены высоченным мостом.

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Испания – очень разнообразная страна, поэтому не стоит сосредотачиваться на нескольких самых известных местах, таких как Барселона или Мадрид: там еще много всего интересного.

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