Россиян принудительно подписывают на Соловьева без права отписаться, - СМИ

Фактически в России реализуют на практике идею "Большого брата" из антиутопического романа "1984".

В российском мессенджере MAX, куда россиян загоняют принудительно, пользователи заметили, что они каким-то загадочным образом оказались подписаны на канал главного кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева. И отписаться от его канала технически невозможно.

Как пишет "Медуза", участник популрного российского интернет-сообщества "Пикабу" опубликовал короткое видео, записанное с десктопной версии MAX. На нем видно, как пользователь пытается отписаться от канала "Соловьев", однако это не удается, и канал остается в списке подписок.

Другие пользователи "Пикабу" также пожаловались, что оказались принудительно подписаны на "кучу каналов" провоенной направленности. Однако уточняется, что все это касается десктопной версии мессенджера. В мобильном приложении такого нет.

"Меня подписали на кучу спам каналов. Я не могу отписаться! Тут же подписывают снова. И нет кнопки "пожаловаться"", – рассказал один из пользователей.

Как писал УНИАН, ранее в России анонсировали полную блокировку Телеграм уже с апреля. Однако фактически его начали блокировать раньше. Уже в середине марта Telegram в РФ "замедлили" на 90%.

При этом с российскими солдатами на фронте, которые находятся на положении фактических рабов, обходятся еще жестче. Их просто отправляют на штурм в одну сторону, если у них в телефоне до сих пор есть установленный телеграм.

