Что нельзя сажать рядом с листьями салата: садоводы назвали 10 нежелательных овощей-соседей

Такого соседства следует избегать, чтобы урожай был обильным и здоровым.

Салат – неприхотливая культура, которая прекрасно себя чувствует при правильных условиях выращивания. Однако если он плохо растет, это может быть связано с растениями, которые вы посадили рядом. Об этом пишет martha stewart.

Как пояснили в издании, овощи, которым нужны те же питательные вещества, что и салату, могут подавлять его рост. Кроме того, некоторые растения могут привлекать вредителей и болезни, которые нанесут вред салату.

Чтобы сохранить листья салата, важно знать, какие растения никогда не следует выращивать рядом с ним. Эксперты по садоводству назвали 10 таких растений.

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1. Тыква

Тыквы – это вьющиеся растения, которые занимают на огороде большую площадь, тогда как салату нужно немного места.

"Салат, как правило, имеет небольшой размер – он не разрастается и не обладает большой силой роста", – говорит менеджер по развитию овощного производства Изабель Бранстром.

По ее словам, вьющиеся растения, такие как тыквы, могут "задушить растения салата и помешать им полностью раскрыть свой потенциал или затруднить садоводу сбор листовой зелени".

2. Настурция

Настурция – еще одно вьющееся растение, которое не следует сажать рядом с салатом.

"Хотя настурции считаются съедобными цветами, этот род также может захватить пространство сада, распространиться и задушить растения салата", – говорит Бранстром.

3. Цветная капуста

Цветная капуста может истощить почву, и это негативно повлияет на здоровье и урожайность растений салата. Более того, цветная капуста может привлекать на огород совков и совок – двух вредителей, которые питаются листьями растений.

4. Кале

Поскольку капуста кале также является листовой зеленью, вы, вероятно, думаете, что она хорошо сочетается с салатом. Однако, по словам садовода Тодда Брейера, капуста кале происходит из семейства крестоцветных, и поэтому она добавляет в почву химические вещества, которые не полезны для салата.

"Крестоцветные выделяют химические вещества, которые препятствуют прорастанию семян салата", – говорит он.

5. Сельдерей

Сельдерей – еще одно растение, которое не следует сажать рядом с салатом. Брейер объяснил, что сельдерей приводит к тому, что салат быстро выдает семена, и это может изменить вкус его листьев.

6. Фасоль

Известная своим высоким ростом, фасоль может перекрывать солнечный свет для других растений, в том числе и для салата, если она растет рядом.

"Салат нуждается в полном солнце, поэтому избегайте всего, что растет высоко и может затенять", – предупредил садовод Марек Бауэрс.

7. Подсолнечники

Подсолнухи выделяют в почву химические вещества, которые для салата нежелательны.

"Помимо того, что подсолнухи высокие и таким образом отбрасывают тень на салат, они также выделяют аллелопатические химические вещества (химические вещества, влияющие на прорастание), которые подавляют рост многих садовых растений, включая салат", – говорит Бауэрс.

8. Фенхель

Фенхель также выделяет в почву аллелопатические химические вещества.

"Всегда следует избегать растений, которые подавляют рост других растений, таких как фенхель", – говорит Брейер.

Поскольку это растение плохо сочетается с другими, фенхель всегда следует выращивать в горшке как можно дальше от большинства других растений.

9. Белокочанная капуста

Белокочанная капуста – еще одно листовое растение, рядом с которым плохо растет салат. Дело в том, что капуста, как представитель семейства крестоцветных, конкурирует с салатом за необходимые питательные вещества и выделяет химические вещества, которые подавляют его рост, пояснило издание.

10. Брокколи

Чтобы помочь своим соцветиям формироваться, брокколи извлекает много питательных веществ из почвы, лишая салат того, что ему нужно для роста. Брокколи также принадлежит к семейству крестоцветных, поэтому лучше держать ее подальше от салата, говорит Брейер.

Ранее УНИАН писал о "соседстве", которое уничтожит кабачки за один сезон. Отмечалось, что некоторые растения абсолютно несовместимы с тыквенными культурами, и если вы будете высаживать их рядом, готовьтесь собрать очень скудный урожай или вообще остаться без него. К растениям, которые не следует сажать рядом с кабачками, относятся огурцы, дыни, арбузы, тыквы, картофель.

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