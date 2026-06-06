Десятки дронов наведались в Россию и оккупированный Мариуполь: что разнесни

Беспилотники атаковали порт Кронштадта в Балтийском море, где после взрывов возникло несколько очагов возгорания

В ночь на 6 июня несколько российских областей и временно оккупированные территории Украины подверглись массированной атаке беспилотников, в результате которой возникли пожары на нефтебазах, а также зафиксировано поражение портовой инфраструктуры.

По данным мониторинговых Telegram-каналов, в Усть-Лабинске Краснодарского края серия взрывов прогремела под утро. Там дроны поразили нефтебазу, вызвав масштабный пожар. Над городом поднялся столб черного дыма.

В Telegram-канале местных властей сообщается, что пожар начался на территории ОАО "Полтавская нефтебаза", на которой осуществляется перевалка нефтепродуктов с резервным парком около 15 тыс. кубометров, обслуживающего автомобильные и железнодорожные поставки топлива.

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Кроме того, беспилотники атаковали порт Кронштадта в Балтийском море, где после взрывов возникло несколько очагов возгорания. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы БПЛА.

Местные власти даже попросили жителей города оставаться дома из-за масштабной атаки дронов.

Взрывы этой ночью раздавались и в городе Узлово Тульской области России. На месте удара бушевал пожар.

Также дроны атаковали морской порт во временно оккупированном Мариуполе. В самом порту раздались взрывы, после которых поднялся дым.

Вспыхнула также нефтебаза во временно оккупированном городе Зугрес Донецкой области.

В целом российское Минобороны заявило о самой масштабной атаке беспилотников за последнее время. По официальной версии, в течение ночи силы ПВО якобы перехватили и уничтожили 376 беспилотников самолетного типа.

Удары по территории РФ

Напомним, ранее в порту Кронштадт дроныпоразили российский корвет-носитель ракетного оружия "Бойкий".

В целом Силы обороны нанесли серию ударов по Ленинградской области. Наибольшее внимание привлек масштабный пожар на Петербургском нефтяном терминале, однако эксперты отметили, что гораздо более серьезными могли оказаться последствия атаки на военные объекты в Кронштадте.

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