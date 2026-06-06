Подводный аппарат обнаружил скрытый мир под льдами Антарктиды и бесследно исчез

Именно на дне шельфового ледника может решаться будущее Антарктиды.

Подводный робот, отправленный под шельфовый ледник Дотсона в Западной Антарктиде, обнаружил странный скрытый ландшафт, выточенный во льду снизу, а затем исчез во время обратной миссии под тем же замерзшим шельфом. Об этом пишет econews.

Речь идет об автономном аппарате под названием "Ран", который составил карту террас, каналов, расширенных трещин и ям в форме слезы, которые спутники не могли увидеть из космоса.

"Эти открытия имеют большое значение, поскольку именно на дне шельфового ледника может решаться будущее Антарктиды. Карты "Рана" показывают, что таяние происходит не в одном простом, равномерном слое. Вместо этого теплая океанская вода разрезает лед по-разному в зависимости от течений, трещин и скрытых каналов, а это означает, что в некоторых компьютерных моделях, возможно, все еще не хватает важных деталей", - добавляют в материале.

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Последняя миссия "Раны"

"Ран" - это автономный подводный аппарат, ярко-оранжевый робот-подводная лодка, предназначенный для работы там, куда не могут добраться люди и обычные суда. Во время экспедиции 2022 года он проплыл почти 1000 км туда и обратно под шельфовым ледником Дотсона и проник на глубину 17 км в темную полость под плавучим льдом.

"Это не маленькое путешествие. Под сотнями футов льда GPS и радиосигналы не могут направлять аппарат в реальном времени, поэтому "Ран" должен был следовать заранее запрограммированным маршрутам и полагаться на акустическую навигацию, чтобы найти дорогу обратно. Что могло пойти не так в таком месте? Многое", - размышляют в публикации.

В январе 2024 года ученые вернулись в Дотсон, чтобы повторить исследование и посмотреть, как изменился лед. "Ран" успел совершить лишь одно погружение, после чего не появился на поверхности в месте встречи, и поиски с помощью акустических приборов, вертолетов и дронов не дали никаких результатов.

В то же время, прежде чем исчезнуть, "Ран" прислал редкие данные.

"Используя сонар, направленный вверх, он составил карту примерно 54 квадратных миль нижней части шельфового ледника Дотсона, предоставив исследователям первый подробный обзор обширных участков скрытого основания ледника", - отмечается в материале.

Как оказалось, лед не был ровным. В некоторых районах он имел вид ступенчатого ландшафта с террасами, расположенными одна над другой. В других подводный аппарат обнаружил более гладкие эродированные поверхности, каналы и загадочные выемки в форме слезы.

Профессор океанографии в Гетеборгском университете и главная авторка исследования Анна Волин сравнила этот пейзаж с тем, будто впервые увидела обратную сторону Луны.

"Направив подводный аппарат в полость, мы смогли получить карты нижней части льда с высоким разрешением", - отметила она.

Таким образом, данные "Раны" помогут объяснить, почему западная часть шельфового ледника Дотсона тает быстрее, чем восточная. Более сильные подводные течения могут приносить больше тепла к льду, тогда как в более медленных зонах со временем формируются различные узоры таяния.

Другие исследования ученых

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