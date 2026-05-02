Украинка с огромнейшими скулами решила от них избавиться: причина может удивить

Блогерша призналась, переживает ли она за конечный результат.

Известная блогерша Анастасия Покрещук, которую еще называют украинкой с самыми большими скулами, решила от них избавиться.

"Мы начинаем растворять мне все, прям все лицо, представляете?" - отметила она, пообещав своим подписчикам в Instagram, что покажет весь процесс от начала до конца.

Как объяснил на одном из видео косметолог, делать все будут постепенно, в том числе и с различными аппаратными методиками, так как кожа "немножко растянулась":

"Сделаем все правильно, но немного не так быстро, как хочется, чтобы кожа не провисла".

Отвечая на вопросы подписчиков, по какой причине она решилась на этот шаг, Покрещук заявила:

"Для меня это не "решилась", а нормальное прогнозируемое действие. Потому что я всегда знала, что я буду не молодеть, и мне нужна будет подтяжка, а ее невозможно сделать, когда это все… я всегда знала, что я буду растворять".

По словам блогерши, за конечный результат она нисколько не переживает.

"Будет совсем новый образ. Этот образ я люблю, но новый тоже будет крутой… Будет совсем по-другому… Я не за естественное старение. Это нормально, но я ж не хочу так", - добавила Покрещук.

Напомним, ранее УНИАН писал, как украинка с огромнейшими скулами показала себя до "уколов красоты".

Вас также могут заинтересовать новости: