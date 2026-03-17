Израиль заявил об уничтожении секретаря Совбеза Ирана Лариджани, – СМИ

В Иране пока не подтвердили гибель Али Лариджани.

Израиль заявил об уничтожении двух высокопоставленных представителей иранского режима – секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани и командира внутреннего военизированного формирования "Басидж" Голамреза Сулеймани. Как сообщает катарский телеканал Al Jazeera, об этом сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Иран не комментировал эти заявления Израиля. Однако иранские государственные СМИ обнародовали рукописную записку от Лариджани. В ней выражается почтение памяти погибших иранских моряков, чьи похороны, как ожидается, состоятся во вторник. Эти моряки погибли во время атаки США на их судно в международных водах.

Как отмечает телеканал, в связи с публикацией этой записки остается неясным, является ли это попыткой подтвердить, что Лариджани до сих пор жив.

Если убийство Лариджани подтвердится, он станет самым высокопоставленным представителем иранского режима, ликвидированным после гибели Верховного лидера Али Хаменеи и нескольких членов его семьи в первый день войны, начатой Израилем и США 28 февраля.

Последний раз Лариджани появлялся на публике вместе с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в пятницу, когда посещал в Тегеране митинг "Дня Аль-Кудс" в поддержку палестинцев.

Лариджани на протяжении многих лет был заметной политической фигурой в иранской иерархии. В свое время он возглавлял переговоры по ядерной программе страны с Западом. Ранее он был спикером парламента Ирана.

Также израильские военные сообщили об убийстве командира внутреннего формирования "Басидж" Голамреза Сулеймани. Это формирование входит в состав Корпуса стражей исламской революции. Отмечается, что для его ликвидации израильские ВВС нанесли удар в центре Тегерана.

Иран пригрозил Украине

Как сообщал УНИАН, ранее председатель Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что любая помощь Украины Израилю, включая беспилотники, делает всю украинскую территорию "законной целью" для ракетных ударов Тегерана.

В свою очередь, спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий напомнил, что иранский режим годами поддерживает убийства украинцев, поскольку предоставляет России дроны и технологии для войны против Украины. Тихий назвал абсурдными угрозы Украине со стороны представителей этой страны. Он добавил, что "это все равно, что серийный убийца оправдывал бы свои преступления, ссылаясь на уголовный кодекс".

