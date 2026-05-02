Туск предупредил о 'распаде НАТО' после решения США вывести свои войска из Германии

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал действовать, чтобы остановить тенденцию к разрушению трансатлантического сообщества. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Самой большой угрозой для трансатлантического сообщества являются не внешние враги, а продолжающийся процесс распада нашего альянса. Мы все должны сделать все необходимое, чтобы остановить эту губительную тенденцию", - подчеркнул Туск.

В то же время политик не уточнил, по какой причине он написал такой пост.

Что этому могло предшествовать

Ранее Reuters сообщал, что США выводят 5000 военнослужащих из одной европейской страны, а именно из Германии. В Пентагоне подчеркнули, что вывод войск, как ожидается, будет завершен в течение следующих шести-двенадцати месяцев.

"Президент очень четко выразил свое разочарование риторикой наших союзников и их неспособностью оказывать поддержку операциям США, которые приносят им пользу", - сказал представитель Минобороны США.

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал вывод 5 тысяч военных США. По его словам, это был ожидаемый шаг. Также он призвал европейские страны усилить собственный оборонный потенциал.

Писториус добавил, что Европа должна брать на себя гораздо большую ответственность за безопасность континента, уменьшая зависимость от американского военного присутствия.

