Любимая тактика оккупантов оказалась под угрозой: военный рассказал, что пошло не так

Свежее российское пополнение быстро погибает и остается лежать на полях Донбасса, в том числе и Лиманском направлении.

Если год назад россияне подписывали контракт с минобороны и через месяц оказывались на линии боевого столкновения в Украине, то сейчас ситуация изменилась.

Об этом сказал в эфире Киев24 пресс-секретарь 60 ОМБр Максим Белоусов. В настоящее время, по словам военного, промежуток от подписания контракта до передовой у оккупантов составляет "неделю, а иногда даже меньше".

Можно сделать вывод, что у противника уже нет людей для накопления резерва в живой силе. Белоусов предположил, что это может повлиять на инфильтрацию – любимую тактику оккупантов, для которой теперь просто не хватит живой силы.

Также, по словам Белоусова, украинские военные продолжают работать над тем, чтобы живой силы у врага было значительно меньше.

Ранее спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщал, что российская армия еще до полномасштабного вторжения в Украину имела на вооружении морские ударные дроны, но сделала ставку на надводный флот.

Он уточнил, что с 2022 года применение россиянами таких дронов не носит массового характера.

