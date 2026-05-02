Комфортный и практичный: эксперты определили лучший кроссовер с пробегом

Кроссоверы довольно долго остаются одним из самых популярных типов легковых автомобилей. Владельцы таких моделей ценят их за практичность и универсальность.

В WhatCar? определили 10 лучших кроссоверов с пробегом. По словам экспертов, именно на эти модели стоит обратить внимание.

ТОП-10 лучших кроссоверов с пробегом:

Volvo XC40 Ford Puma Kia Sportage Peugeot 5008 Audi Q7 Volvo XC90 Kia e-Niro Skoda Enyaq Seat Arona Mercedes EQC

Volvo XC40 признали лучшим кроссовером с пробегом. Эта модель выпускается с 2017 года и является конкурентом Audi Q3, BMW X1 и Lexus UX.

Эксперты отметили, что Volvo XC40 имеет стильный дизайн и просторный интерьер. Также модель похвалили за большой выбор силовых установок - доступны бензиновые, дизельные, гибридные и полностью электрические модификации.

"Я ездил на гораздо более крупных и дорогих внедорожниках Volvo, и XC40 практически ничем не уступает им по роскоши. Это поразительно", - рассказал редактор раздела подержанных автомобилей в WhatCar? Марк Пирсон.

Кроме того, эксперты поделились, что Volvo XC40 является одним из самых безопасных автомобилей в своем сегменте. Также, по их словам, этот кроссовер имеет очень комфортную подвеску.

Очень ненадежные автомобили

Ранее автомобильные эксперты рассказали, обслуживание каких автомобилей чаще всего обходится в тысячи долларов. Они подчеркнули, что этих моделей следует избегать.

По словам экспертов, очень ненадежными автомобилями являются Range Rover, Chevrolet Trailblazer, Mercedes-Benz GL/GLS и Jeep Wrangler.

Вас также могут заинтересовать новости: