Эксперты выбрали лучшие смартфоны 2026 года в категории 'топ за свои деньги'

В самой доступной категории победу одержали устройства Redmi.

Разработчики бенчмарка AnTuTu обновили рейтинг смартфонов под управлением Android с лучшим соотношением цены и производительности. Он составлен по итогам апреля 2026 года и разделен на пять ценовых категорий.

В самой доступном сегменте (до 140 долларов) первое место занял Redmi Note 14 5G на базе Dimensity 7025-Ultra. За ним расположился OPPO K12x с процессором Snapdragon 695 и Redmi 14C с Helio G81-Ultra. Все три устройства получили высокие оценки за соотношение цены и возможностей.

В категории от 140 до 280 долларов лидером стал Redmi Turbo 4 на Dimensity 8400 Ultra, который по мощности почти не уступает флагманскому Snapdragon 8 Gen 3. Второе место занял OnePlus Ace 5 с Dimensity 9400e, а третьим оказался iQOO Z10 Turbo Pro с чипом Snapdragon 8s Gen 4.

Среди телефонов стоимостью 280-430 долларов лучшим признали iQOO Neo 11, который помимо мощного чипа Snapdragon 8 Elite может похвастаться аккумулятором 7500 мАч. Серебро и бронзу забрали Redmi K90 Max на Dimensity 9500 и Redmi K90 со Snapdragon 8 Elite.

В предтоповом сегменте (от $430 до 580) лучшее соотношения цены и производительности оказалось у Realme GT 8 Pro. Устройство работает на базе самого быстрого мобильного процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5. На втором месте расположился Honor Win со Snapdragon 8 Elite Gen 5, а замыкает тройку OnePlus Ace 6 Extreme Edition на базе Dimensity 9500.

В премиальном сегменте (дороже 580 долларов) лучшими стали OnePlus 15T, iQOO 15 и OnePlus 15. Эти смартфоны также построены на базе чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Если вы в поисках смартфона, который не устареет и через пять лет, AnTuTu публиковал рейтинг самых производительных Android-устройств. В топ вошли устройства iQOO, Red Magic и Realme.

В конце апреля компания Vivo представила новый смартфон среднего класса Vivo Y600 Pro. Его основная фишка – автономность: это первый смартфон с аккумулятором вместимостью 10 200 мАч в компактном корпусе.

