Разница в образе жизни и менталитете между ними огромна.

Евреи в сознании большинства людей другой веры воспринимаются иногда довольно однобоко - это обязательно должны быть люди в традиционной одежде, строго соблюдающие Тору и Галаху и живущие закрытыми общинами. Однако это не так, ведь образ жизни еврея во многом зависит от степени его ортодоксальности. Рассказываем, в чём разница между ортодоксальными евреями и обычными евреями.

Ранее мы говорили о том, что такое кошерная еда и почему она так важна для евреев.

Что такое ортодоксальная еврейка или еврей - история и основные признаки

По данным историков, ортодоксальный иудазим начал формироваться еще в 1500-х годах и "окреп" к началу Нового времени. Евреи-ортодоксы - это представители религиозного течения, которые считают себя истинными носителями еврейских традиций. Для того, чтобы понять, чем отличаются действия ортодоксальных евреев в обычной жизни от того, как ведут себя неортодоксальные иудеи, можно посмотреть на их обычаи и менталитет.

Ортодоксы строго следуют всем правилам, написанным в Торе и более того - они считают, что Тора дарована евреям Богом, и поэтому все законы, обозначенные в ней, необходимо беспрекословно соблюдать. Ортодоксальные евреи также делятся на несколько групп - сефарды, литаим, хасиды, и могут использовать разные наречия разговорного языка, порядок молитв, традиции, обычаи, правила, даже политические взгляды. Тем не менее всех ортодоксов объединяет одно - стремление жить по правилам Торы и Галахи.

Интересно, что несмотря на тотальное уничтожение евреев во время Второй мировой войны, они все равно смогли сохранить свою религию. В 1948-м году в Израиле, который тогда только создавался, не было такого количества общин ортодоксальных или ультра-ортодоксальных евреев. Однако у них было множество льгот, например - таких иудеев не призывали в армию, вместо этого они изучали Тору и получали государственную стипендию.

Где живут ортодоксальные евреи - обычаи

До сих пор мужчины-ортодоксы имеют привилегии - они не заняты не только в вооруженных силах, но и в экономике страны. Отсюда возникает логичный вопрос - на что живут ортодоксальные евреи. Мужчины не работают, а получают выплаты от государства и благотворительную помощь. Зарплату домой приносят ортодоксальные евреи женщины. Средств, чаще всего, не хватает, и из-за этого такие иудейские семьи считаются очень бедными.

Представители этих общин называют себя "харедим", то есть "богобоязненные" и поддерживают свой традиционный образ жизни, часто отказываясь от западных ценностей - в их домах может не быть телевизора и интернета, так как эти средства массовой информации воспринимаются как угроза целостности жизненного уклада. Если интернет нужен для работы, то его проводят, но блокируют запрещенные сайты. С обычными евреями ортодоксы, как правило, общаются лишь для того, чтобы вовлечь их в свою веру.

Дети ортодоксальных евреев учатся в школах с очень строгими правилами - девочки отдельно от мальчиков. Изучают, в основном, религию, а с 13 лет и другие предметы - точные науки и этику.

Живут ортодоксальные евреи обособленно от всех остальных, в Израиле, к примеру, их называют "черные" из-за традиционных одеяний. Иудеи носят лапсердаки, пейсы и большие шляпы. В определенных кварталах Иерусалима, где проживают только ортодоксальные евреи, часто можно увидеть таблички о том, что здесь необходимо вести себя скромно, носить закрытую одежду темного цвета и соблюдать правила общины.

Вас также могут заинтересовать новости: