Украина атакует россиян новыми дронами Anubis с ИИ спустя всего две недели после заказа

Дрон управляется через спутниковый терминал Starlink.

Силы обороны Украины уже используют дроны средней дальности Anubis от американо-германо-украинской компании Auterion Airlogix. Об этом пишет Telegram-канал Military Journal, проанализировав фото одного из сбитых в районе Донецка беспилотников.

Отмечается, что снимки опубликовали российские войска в соцсетях. Они заявили об обезвреживании осколочно-фугасной боевой части с массой взрывчатки в 30 кг.

Аналитики обратили внимание на то, что дрон управляется через спутниковый терминал Starlink. Вес боевой части дрона может составлять около 50 кг.

В Defense Express отметили, что о заказе дронов Anubis для Украины стало известно лишь несколько недель назад. В издании напомнили, что в середине апреля сообщалось о том, что Auterion Airlogix Joint Venture GmbH получила контракт на производство для Украины нескольких тысяч тяжелых беспилотников с искусственным интеллектом.

Аналитики считают, что тот факт, что Украина уже наносит удары по россиянам дронами Anubis, можно объяснить несколькими вариантами – либо речь идет о поставке тестовой партии БПЛА перед серийным производством, либо же о заказе объявили позже, чем он был заключен. Также они не исключают то, что поставка дронов в рамках контракта оказалась довольно быстрой.

В сбитых российских дронах находят современные западные детали

Ранее уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк рассказал, что Россия продолжает находить пути для обхода санкций и приобретает западные компоненты для производства ударных дронов.

По словам Власюка, в дронах, которые атаковали Украину на прошлой неделе, при анализе нашли свежие компоненты из Германии, Японии, Швейцарии, США, Тайваня и Великобритании. Он отметил, что некоторые из этих деталей были выпущены в 2025 году.

