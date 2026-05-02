Зеленский пригласил Фицо приехать в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Киев. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале и отметил, что провел беседу с премьером Словакии.

"Между нашими государствами должны быть прочные отношения, и мы оба заинтересованы в этом", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что было важно услышать, что Словакия поддерживает членство Украины в Европейском Союзе и готова делиться своим опытом вступления.

Видео дня

"Пригласил господина премьер-министра с визитом в Киев и поблагодарил за его приглашение приехать в Братиславу. Обсудили также возможность лично встретиться в ближайшее время. Наши команды поработают над графиком", - написал глава государства.

Политика Роберта Фицо - что известно

Как сообщалось, ранее Фицо заявил, что европейские политики неоднозначно относятся к его встречам с президентом России Владимиром Путиным.

Он пожаловался, что в Брюсселе ему постоянно выдвигают претензии по поводу этих встреч и рассказывают, почему он не должен встречаться с Путиным. В то же время в неофициальной обстановке пытаются узнать подробности этих разговоров.

