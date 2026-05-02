'Хезболла' впервые уничтожила танк Merkava Mk4 FPV-дроном (видео)

FPV-дроны все эффективнее поражают даже самую защищенную бронетехнику, меняя тактику современной войны.

Ливанская группировка "Хезболла" обнародовала видео, на котором, вероятно, запечатлено первое поражение израильского танка Merkava Mk4 с помощью FPV-дрона.

Кадры, распространенные через медиаресурсы группировки, демонстрируют удар беспилотника по неподвижной машине с дополнительной защитой. Попадание пришлось на крышу танка, после чего зафиксировано возгорание боекомплекта.

Несмотря на то, что Merkava Mk4 имеет усиленную защиту крыши и изолированную боевую компоновку, видео свидетельствует о возможном возгорании боеприпасов. В то же время окончательный уровень повреждений техники подтвердить невозможно – запись обрывается сразу после удара.

Предыдущие атаки

Это не первый случай атак на израильскую бронетехнику. Ранее "Хезболла" публиковала видео поражения танка Merkava Mk3, где удар пришелся в кормовую часть – одну из наиболее уязвимых зон.

Также сообщалось об атаке FPV-дрона на вертолет UH-60 Black Hawk, который эвакуировал танкистов. По данным источников, инцидент произошел в районе деревни Эт-Таййиба на юге Ливана, недалеко от границы с Израилем.

Во время другой атаки дронов по танкам 7-й бронетанковой бригады Израиля погиб сержант Идан Фукс, еще шестеро военных получили ранения, часть из них – тяжелые.

Ранее стало известно, что Иран и его союзники, такие как ливанская военизированная группировка "Хезболла", все чаще перенимают опыт применения дешевых и смертоносных дронов из войны в Украине, при этом Израиль не готов к таким атакам.

