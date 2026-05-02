Жених Никитюк растрогал признанием о важном событии в жизни и показал редкое фото

Боец рассказал о своеобразной традиции, которая появилась после пережитого на фронте.

Жених известной украинской ведущей Леси Никитюк, военнослужащий Дмитрий Бабчук рассказал о бое с российскими оккупантами в окопе, оставившем глубокий след в его жизни.

"1 мая - это как второй день рождения. В 2019 году мы вчетвером, как на фото, заползали в окопы к противнику и дали бой…", - поделился боец в своем Instagram в stories.

По словам Бабчука, в живых остались только двое из четырех.

"К сожалению, наш командир Сакаль Иван получил очень тяжёлые ранения лица, шеи, ключицы и лопатки, наш побратим Козьма Денис погиб почти сразу от пулевого ранения, мой друг и брат получил тяжёлое ранение в ногу. Я - единственный, кто остался цел. До ближайших наших позиций было 3 километра, но мы смогли выйти, вытащить командира, однако на шестой день в больнице от полученных ранений он погиб. В живых остались я и друг-брат Влад", - отметил Дмитрий.

При этом он рассказал о своеобразной традиции, появившейся после пережитого в тот день:

"Мы всегда созваниваемся или видимся в этот день и вспоминаем все, что было, наших мужиков и всегда помним об этом событии".

Напомним, ранее жених Никитюк растрогал сеть редким видео с их маленьким сыном.

Вас также могут заинтересовать новости: