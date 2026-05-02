Блокировка Telegram в Украине: эксперт рассказал, к чему приведет снижение анонимности

Регулирование деятельности Telegram никак не затронет рядовых пользователей.

Ограничение анонимности для мессенджеров и социальных платформ - это, по сути, "усиление цензуры".

Об этом в эфире "Киев 24" сказал эксперт по кибербезопасности Константин Корсун, отвечая на вопрос о законопроекте по регулированию социальных платформ, в частности, "Телеграма".

Он отметил, что украинские законодатели хотят снизить уровень анонимности для различных соцплатформ. "Речь не пойдет о борьбе с "Телеграмом". Потому что те же требования можно будет применить и к Signal, WhatsApp, Viber и всем другим популярным в Украине мессенджерам", – заметил Корсун.

Видео дня

Так, по его словам, это будет инструмент влияния, ограничения анонимности и дополнительные требования для всех мессенджеров и различных социальных платформ.

"Применение его (закона – УНИАН) может быть выборочным. И не факт, что будут бороться именно с "Телеграмом". Будут бороться с теми мессенджерами, которые не идут на встречу, которые не выполняют требования", – сказал эксперт.

Обычные пользователи "Телеграма"

На уточнение, что изменится для обычных пользователей "Телеграма", если закон все же будет принят, Корсун высказал мнение, что рядовой пользователь вообще мало что заметит.

"Запрещать, блокировать его не могут, и поэтому не будут, соответственно. Запретить в государственных учреждениях – это в худшем случае. Поэтому это обычных людей, пользователей никак не коснется", – заверил специалист.

Больше цензуры

Он также отметил, что сомневается, что соответствующий закон будет принят. Кроме того, подчеркнул Корсун, "уменьшение анонимности – это прямо означает усиление цензуры".

Ограничения соцплатформ в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук заявила, что теракт во Львове 22 февраля вновь поднимает вопрос о блокировке Telegram и других подобных анонимных платформ.

Она подчеркнула, что оккупанты системно используют этот мессенджер для вербовки террористов, координации их деятельности и совершения терактов.

Впоследствии Никита Потураев, народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, отметил, что ограничить Telegram или какую-либо другую социальную платформу невозможно, как и провести деанонимизацию.

Вас также могут заинтересовать новости: