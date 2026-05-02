Можем устроить Путину парад, 'максимально приближенный к боевым действиям', – Костенко

Депутат подчеркнул, что Россия "откровенно боится" проводить масштабный парад 9 мая.

Соблюдать ли Украине так называемое перемирие 9 мая или, наоборот, задействовать силы и средства для нанесения ударов по Москве во время парада, будет решать только президент и военное руководство Украины. Об этом секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сказал в эфире телеканала НТА.

Он подчеркнул, что Россия "откровенно боится" проводить масштабный парад. Напомнил, что руководство Кремля всегда пыталось организовать парад с техникой, самолетами, "коробками" из разных родов войск, демонстрируя "величие" своей страны. Но в этом году подобного не планируется.

"Нужно сделать так, чтобы они вообще боялись ходить по Красной площади. Хотя на пятый год войны Россия уже понимает, что у Украины есть все возможности унизить их прямо там. Поэтому они звонят, они просят... Пытаются выпрашивать с позиции силы, но они понимают, что решение исключительно за украинской стороной – Верховным Главнокомандующим и Ставкой, которые должны оценить ситуацию, ведь они знают ее лучше всего, и принять решение", – сказал он.

Костенко считает, что если россияне полагают, что могут принимать решения относительно войны в одностороннем порядке, то нужно показать им, что "в этой войне не только Путин все решает". По его словам, у Украины есть силы и средства провести парад, "максимально приближенный к боевым действиям". При этом, если будет принято решение не наносить удары по Москве, то это нужно объяснить украинскому народу.

Вместе с тем он сказал, что партнеры Украины могут быть задействованы в организации перемирия на 9 мая, ведь Путин, вероятно, "задействовал и другие каналы, кроме Дональда Трампа".

Сокращение парада в Москве

Напомним, что 9 мая Россия планирует провести парад в Москве – в этом году он пройдет без колонн военной техники. Эксперты оценивают резкое сокращение торжеств как признак упадка России.

Для проведения парада российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие". В России говорят, что парад будет проходить в условиях усиленных мер безопасности из-за угроз со стороны Украины.

