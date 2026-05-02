В США создали защитный щит от ракет и дронов, который напоминает научно-фантастический фильм

США представили интеллектуальную систему защиты на основе искусственного интеллекта, предназначенную для обороны от вражеских дронов и крылатых ракет, летящих на низкой высоте. Она предоставляет военным и командам безопасности четкое изображение в режиме реального времени того, что происходит в воздушном пространстве, а также позволяет им быстро реагировать. Об этом пишет antena3.ro.

Halo_Shield - это концепт, разработанный в лабораториях американской компании AeroVironment, представляющий собой "модульную, распределенную и экономически эффективную систему борьбы с беспилотными летательными аппаратами".

Несмотря на то, что системы противодействия дронам не являются новинкой, эта концепция предлагает другой подход, который может изменить способ противодействия воздушным угрозам.

Что такое Halo_Shield

Halo_Shield использует многоуровневую архитектуру, которая позволяет предвидеть, обнаруживать, отслеживать, идентифицировать и нейтрализовать цели.

"В основе системы лежит концепция "тайлов" - модулей, объединяющих датчики, средства реагирования и функции управления. Они могут работать как самостоятельно, так и совместно для защиты критически важных объектов. Среди примеров интегрированных технологий - лазерная система Locust, беспилотные боеприпасы Switchblade или радиочастотные средства противодействия дронам Titan 4 и Titan MS", - добавляют в материале.

Переход от статической обороны к "динамическому щиту"

Технологии разработаны как plug-and-play, модульные и масштабируемые, их можно быстро развернуть в виде переносных комплектов. Система может работать автономно на основе заранее установленных параметров, создавая полную цепочку реагирования на цели.

Такая гибкость позволяет адаптироваться в режиме реального времени без необходимости перепроектирования системы или дополнительного обучения персонала. В компании отмечают, что это переход от статической обороны к "динамическому щиту", адаптированному к миссии.

Модули Halo_Shield объединены в четыре категории под названиями Celestial, Sentinel, Terrestrial и Nautical, каждая из которых указывает на сферу применения. Дополнительные детали о них будут известны позже.

Другие новости об оружии

Ранее стало известно, когда будет заключено соглашение о поставке Украине до 150 истребителей Gripen. Отмечается, что потенциальный объем закупок может составить от 100 до 150 самолетов.

"Обычно это занимает несколько месяцев, я надеюсь, что в этом году", – подчеркнул генеральный директор компании Saab Микаэль Йоханссон.

В то же время издание Financial Times писало, что США задержат поставки оружия в Европу из-за истощения арсеналов. Речь идет о боеприпасах и ракетах для систем HIMARS и NASAMS, а также других критически важных типах вооружений, которые активно используют союзники США, в том числе и Украина.

