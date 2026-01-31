Никогда не было подобного: Китай вывел в море тысячи рыбацких лодок, - BI

Эксперты связывают массовые и скоординированные выстраивания тысяч судов в Восточно-Китайском море с деятельностью китайской морской милиции и "серой зоной" давления на регион.

В Восточно-Китайском море в течение последних недель зафиксировали беспрецедентную активность китайских рыболовецких судов, которые собирались в четко скоординированные геометрические формации. Спутниковые снимки и данные судоходства свидетельствуют, что такое поведение не соответствует обычной рыболовецкой деятельности и может быть связано с действиями морской милиции Китая, пишет Business Insider.

По данным аналитиков, первый инцидент произошел 25 декабря, когда более 2000 судов образовали две обратные L-образные линии длиной более 460 км вблизи побережья Шанхая. 11 января почти 1500 судов выстроились в одну линию длиной около 480 км в том же районе.

Эксперты отмечают, что масштаб, точность и скорость координации судов несовместимы с обычной работой рыбаков.

"Я наблюдаю за такими данными много лет и никогда не видел ничего подобного", – заявил заместитель директора Азиатской инициативы по прозрачности морского пространства CSIS Гаррисон Претат. По его словам, количество судов сначала выглядело как ошибка в данных.

Спутники Planet Labs и аналитика Starboard Maritime Intelligence показали, что суда в течение нескольких дней целенаправленно сходились в одну зону, после чего часами оставались на месте, а затем быстро расходились.

Профессор Военно-морского колледжа США Эндрю Эриксон назвал это явление "огромным, точно геокоординированным флешмобом" и отметил, что такое поведение соответствует известным моделям действий китайской морской милиции – полувоенного формирования, которое Пекин использует для давления в спорных водах без прямого применения флота.

По оценке Пентагона, морская милиция Китая состоит из гражданских судов и рыбаков, которые проходят подготовку и могут быть быстро мобилизованы для "официальных задач", в частности для демонстрации контроля над морскими районами или создания препятствий иностранному судоходству.

Аналитики предполагают, что декабрьско-январские маневры могли быть тренировкой мобилизации, сигналом региональным игрокам или подготовкой к сценариям в "серой зоне", в частности вокруг Тайваня и в отношениях с Японией и США.

В Пекине эти подозрения отвергают. Посольство Китая в США заявило, что Восточно-Китайское море является важным районом зимней рыбалки, а высокая концентрация судов в период с ноября по февраль является "вполне нормальной". Китайская сторона назвала обвинения в использовании "морского ополчения" проявлением "злых намерений".

Как сообщал УНИАН, ранее Китай запретил экспорт в Японию товаров двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях.

К тому же, Китай и Япония уже не впервые вводят санкции друг против друга. В частности, в июне 2024 года Япония ввела торговые ограничения против китайских компаний, поддержавших российско-украинскую войну.

Параллельно продолжается напряженность вокруг Тайваня. Китай считает Тайвань своей суверенной территорией, однако долгое время официальный Пекин выступал за мирное возвращение этой страны. В конце декабря 2025 года стало известно о возможной подготовке Поднебесной к нападению на остров.

Вторжение Китая на Тайвань, по данным СМИ, может произойти уже в ноябре 2026 года.

