'Самый уродливый самолет в мире' совершил свой первый полет (фото)

Ранее были опубликованы первые фотографии самолета радиоэлектронной борьбы Kawasaki EC-2.

Японский EC-2, который прозвали "самым уродливым самолетом в мире", совершил свой первый полет. Об этом сообщает The War Zone.

Самолет, который уже вызвал широкий интерес у публики, поднялся в воздух на авиабазе Гифу, расположенной в одноименной префектуре. Совсем недавно были обнародованы первые фотографии EC-2, о чем рассказывал УНИАН.

Самолет разработан в рамках программы C-2 SOJ (Stand-Off Jammer). Основой для новой машины стал серийный самолет военно-транспортной авиации Kawasaki C-2.

Главная внешняя особенность новинки – характерный вздутый нос с обтекателем оборудования, за что машину уже прозвали "утиным клювом". Такая же форма была у легендарного EC-1 – предшественника самолета, снятого с эксплуатации в марте 2025 года после почти 40 лет службы.

Новый самолет оснащен дополнительными системами, отсутствующими в EC-1. В частности, на верхней части фюзеляжа EC-2, сразу за кабиной, установлен еще один обтекатель, который, судя по внешнему виду, скрывает систему с ограниченным секторным обзором – только вперед.

В хвостовой части расположены три больших обтекателя, предназначенные для обеспечения максимально широкого поля зрения.

Главная задача EC-2 – создание мощных радиопомех для подавления вражеских РЛС и систем противовоздушной обороны, оставаясь при этом вне зоны поражения.

Японское оборонное ведомство стремится максимально унифицировать оборудование с другими модификациями – C-2 и RC-2. Завершение испытаний новой машины запланировано на 2026 финансовый год.

Согласно японскому стратегическому плану закупок, минимально необходимое количество новых самолетов составляет четыре штуки (ориентировочно).

