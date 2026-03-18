FIÏNKA честно рассказала, какую сумму ей принес хит 'Афини'

Этот трек до сих пор пользуется популярностью у слушателей.

Украинская певица и участница Национального отбора на "Евровидение-2025" Ирина Выхованец, более известная как FIÏNKA, рассказала о своих доходах.

Не секрет, что в прошлом году ее песня "Афини" стала настоящим хитом и до сих пор держится в списке самых популярных треков, имея уже более 24 миллионов просмотров на YouTube. По словам исполнительницы, она очень рада успеху этой композиции, потому что сама является ее автором.

"Я же сама себе написала. Мне никто его не дал, никто не написал. Я рада, что она у меня есть. Я готова быть заложницей всех своих песен", - отметила артистка в проекте "Пряма Червона".

FIÏNKA добавила, что именно "Афини" приносят ей полные залы зрителей и немалую прибыль за прослушивание на стриминговых платформах.

"Сейчас "Афини" - это мои солдаты. Я им благодарна. Когда слышу, что артисты говорят: "Ой, я написала эту песню и теперь меня только благодаря ей помнят", то думаю: "Радуйся! Некоторые всю жизнь пишут и не могут написать такого"" Думаю, что где-то 20 тысяч долларов принесут "Афини". Я пока еще не получила всю ту прибыль, которую они должны выплатить. Но я счастлива не потому, что роялти приносит, а тому, что есть концерты. Не каждый артист сейчас может похвастаться концертами", - подчеркнула певица.

