Вышел тизер хоррора 'Backrooms: Закулисье' от A24 по мотивам одноименного YouTube-феномена

Кинокомпания A24 показала первый тизер фильма ужасов "Backrooms: Закулисие", который является экранизацией одноименной серии YouTube-хорроров.

"Закулисье" (The Backrooms) – это популярный тренд в социальных сетях, изображающий жуткий бесконечный лабиринт пустых офисных комнат. Он стал вирусным благодаря ощущению тревоги, замкнутого пространства, ностальгии и гнетущего ожидания.

Автором серии сверхпопулярных видео на YouTube стал Кейн Парсонс (известный под ником Кейн Пиксельс), и именно он выступил режиссером первой полнометражной экранизации тренда.

Собственно, сюжет фильма сосредоточен вокруг лабиринта пустых офисных комнат, которые скрывают нечто жуткое. Угнетающее ожидание пугает главных героев и заставляет их двигаться дальше, подавляя отчаяние и предчувствие непоправимого ужаса.

Главные роли в новой картине исполнили Финн Беннетт (сериалы "Рыцарь семи королевств", "Настоящий детектив: Ночная страна"), Лукита Максвелл (сериалы "Правдивая терапия", "Поколение"), Эван Джогия ("Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити", "Зомбиленд: Двойной выстрел"), а также Ренате Рейнсве – номинантка этого года на престижную кинопремию "Оскар" за роль в фильме "Сентиментальная ценность". Еще одну важную роль исполнил Чиветел Эджиофор, известный по фильмам "Жизнь Чака", "Веном" и "Бриджит Джонс: Влюбленная в парня".

Backrooms – суть интернет-феномена

По интернет-канону, так называемые "закулисные комнаты" – это череда пустых комнат с желтыми обоями и шумными люминесцентными лампами, напоминающими офисное освещение. Пользователи убеждены, что выбраться из лабиринта однотипных комнат невозможно, а каждая следующая – это новый уровень с еще более жуткими и опасными монстрами. Считается, что легенда о "закулисных комнатах" эксплуатирует детские страхи и обнажает "темную сторону" привычного для нас мира.

История "закулисья" началась с поста пользователя 4chan, который опубликовал архивное фото мебельного магазина с той самой "желтой" комнатой и призвал других пользователей публиковать фото мест, которые "кажутся неправильными". Зловещая атмосфера снимка способствовала тому, что фото "вирусно распространилось", и после активной "мемной жизни" в сети программисты создали программу, стимулирующую случайную генерацию связанных друг с другом пустых комнат. Она и послужила основой для других компьютерных игр и последующих проектов на тему "закулисья".

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Adastra Cinema, в украинский прокат фильм выйдет 29 мая 2026 года.

