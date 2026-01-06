Противостояние вокруг Тайваня обостряется: Китай запретил важный экспорт в Японию

Китай запретил экспорт в Японию товаров двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях, сообщает сайт министерства торговли Поднебесной.
CNN отмечает, что отношения между двумя азиатскими государствами резко ухудшились после того, как в ноябре премьер-министр Японии Санаэ Такаичи заявила в парламенте, что вторжение Китая на Тайвань станет "ситуацией, угрожающей выживанию Японии". При этом, как известно, Поднебесная считает Тайвань своей территорией.
Представитель министерства торговли Китая заявил, что новые ограничения были введены в ответ на "ложные" комментарии Такаичи и с целью "защиты национальной безопасности и интересов".
"Эти комментарии являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая, серьезно нарушают принцип единого Китая и имеют чрезвычайно вредный характер и влияние", - заявил он.
Перечень конкретных товаров, запрещенных к экспорту в Японию, официально не обнародован. В то же время опубликованный китайским министерством торговли перечень товаров двойного назначения включает, среди прочего, редкоземельные элементы, современную электронику, компоненты для космической и авиационной промышленности, дроны и технологии, связанные с ядерной энергетикой.
Издание отметило, что редкоземельные элементы имеют решающее значение для производства широкого спектра товаров: от повседневной электроники и транспортных средств до современных систем вооружения, таких как истребители F-35.
Возможное вторжение Китая на Тайвань и санкции Японии против Китая
Китай и Япония уже не впервые вводят санкции против друг друга. В частности, в июне 2024 года Страна восходящего солнца ввела торговые ограничения против китайских компаний, которые поддержали российско-украинскую войну. Причиной же свежих ограничений Китая против Японии стал "вопрос Тайваня".
Китай считает Тайвань своей суверенной территорией, однако длительное время официальный Пекин выступал за мирное возвращение этой страны. В то же время еще в 2019 году лидер Китая Си Цзиньпин заявил о возможности применения силы для возвращения Тайваня. В конце декабря 2025 года стало известно о возможной подготовке Поднебесной к нападению на остров.
Само же вторжение Китая на Тайвань, по данным СМИ, может произойти уже в ноябре 2026 года.