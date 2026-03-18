ВСУ контратакуют и перехватывают инициативу на одном из самых горячих направлений на юге

На Александровском направлении Силы обороны Украины доставляют российским оккупантам хлопоты контратакующими действиями. Об этом в эфире "Киев 24" сказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, отвечая на вопрос об оперативной ситуации на Александровском направлении.

По его словам, на сегодняшний день со стороны Сил обороны Украины продолжается работа по перехвату стратегической инициативы.

"Контратакующие действия Сил обороны доставляют хлопоты тем войскам Российской Федерации, которые действуют на этом направлении", – сказал Братчук и добавил, что нельзя отделять работу Сил обороны на Александровском направлении от Гуляйполя.

Он подчеркнул, что контратаки ВСУ привели к освобождению нескольких населенных пунктов на Александровском направлении. Соответствующая боевая работа продолжается.

Спикер отметил, что россияне, которые продолжают свои действия в отношении Гуляйполя, "имеют определенные тактические продвижения". Впрочем, они "вынуждены оглядываться на то, что происходит на их флангах".

"В частности, это вклинение Сил обороны, соответственно, в направлении дороги Гуляйполе – Великая Новоселка. Оно вызывает определенную тревогу у российского командования. Не знаю, насколько они готовы реагировать на такие действия Сил обороны", – отметил Братчук.

Да, подчеркивает он, эти действия Сил обороны позволяют говорить о наших активных попытках полностью перехватить инициативу на этом направлении.

Освобождение населенных пунктов

Как сообщал УНИАН, ранее на Александровском направлении украинские защитники освободили девять населенных пунктов, сейчас ведется работа над освобождением еще нескольких.

Впоследствии было сообщено, что в Запорожской области, на Александровском направлении, подразделения ВСУ заблокировали россиян и проводят контратакующие действия.

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин тогда заявил, что Силы обороны восстановили контроль над территорией площадью более 400 кв. км и продолжают активные действия.