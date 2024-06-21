Под ограничения порпала компания, поставляющая микрочипы для российских дронов.

Япония ввела торговые ограничения против китайских компаний в рамках нового раунда санкций против отдельных лиц и групп, поддерживающих войну России на Украине.

Издание Reuters пишет, что новые санкции также направлены против компаний из Индии, Казахстана и Узбекистана. Отмечается, это первый случай, когда Япония вводит санкции против китайских компаний в связи с войной на Украине.

Среди компаний, попавших под санкции, - гонконгская Asia Pacific Links Ltd, которая поставляла микрочипы для российских беспилотников, и китайская Yilufa Electronics Limited.

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Санкции, которые соответствуют предыдущим мерам, введенным другими странами, включая США, запрещают японским компаниям экспортировать продукцию этим фирмам.

Санкции против Китая и России – последние новости

Американские чиновники заявили, что Китай поддерживает военные действия России на Украине, поставляя беспилотники и ракетные технологии для крупнейшего военного строительства Москвы со времен СССР.

На прошлой неделе США расширили санкции против России, в том числе затронув китайские компании, продающие Москве полупроводники.

Пекин и Москва также предпринимают сложные шаги для обеспечения двусторонних платежей, что потенциально может подвергнуть санкциям некоторые китайские финансовые фирмы.

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