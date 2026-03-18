Мужчина ворвался в вольер знаменитого бегемотика Му Денг

Карликовый бегемот приобрела мировую известность вскоре после своего появления на свет в 2024 году.

В тайском открытом зоопарке Кхао Кхеоу арестовали мужчину, который незаконно проник в вольер карликового бегемота Му Денг, ставшего настоящей звездой соцсетей. Об этом инциденте сообщило издание Associated Press.

Директор зоопарка Наронгвит Чодчой в комментарии для прессы отметил, что нарушитель проник в ограждение во вторник вечером, воспользовавшись отсутствием смотрителя и других посетителей. Камеры наблюдения зафиксировали мужчину в очках и зеленой майке, который в течение минуты-двух снимал Му Денг и ее мать Джонну на планшет.

Руководитель заведения добавил, что как только персонал заметил постороннего, сразу вызвал полицию, причем злоумышленник даже не пытался сбежать.

Му Денг обрела мировую славу вскоре после своего появления на свет в 2024 году. Ее кадры покорили интернет и заставили толпы фанатов со всех концов света ехать в Таиланд, чтобы увидеть звезду вживую, рассказывает автор.

В настоящее время правоохранители предъявили подозреваемому обвинение в незаконном проникновении, хотя расследование все еще продолжается. Чодчой подчеркнул, что зоопарк намерен принять все возможные юридические меры против нарушителя, которого уже освободили под залог.

"Оба животных выглядели немного напуганными встречей и будут находиться под пристальным наблюдением ветеринара", – прокомментировали состояние животных на официальной странице зоопарка в Facebook.

Директор заведения успокоил общественность, заявив, что бегемоты в безопасности, поскольку мужчина не пытался их трогать.

В заключение администрация зоопарка призвала посетителей "строго соблюдать все правила и указания персонала для безопасности как себя, так и дикой природы".

Ранее УНИАН писал, что карликовый бегемотик "проголосовал" на выборах, выбрав блюдо с именем Дональда Трампа. Это был шутливый способ привлечь внимание к американским выборам, и видео с этим моментом активно распространяли в интернете. Мама-бегемотиха, между тем, выбрала другой вариант.

Добавим, еще одна звезда интернета – маленький обезьянок Панч, который родился в Японии и почти сразу был брошен матерью, покорил соцсети своими видео с мягкой игрушкой-орангутаном. Сначала ему было трудно интегрироваться в общество других макак в зоопарке Ichikawa City Zoo, но теперь маленький Панч постепенно находит общий язык с другими обезьянами и становится частью их группы.

