Всего 0,07% против: Ким Чен Ын вновь победил на выборах в КНДР

Ким Чен Ын набрал почти 100 % голосов на выборах, а масштабные кадровые перестановки укрепили его контроль над страной и Верховным народным собранием.

На парламентских выборах 2026 года в Северной Корее правящая Трудовая партия и ее союзники получили почти полную поддержку избирателей. Ким Чен Ын набрал 99,93% голосов, а явка избирателей якобы достигла 99,99%. В то же время лишь 0,07% проголосовали "против" кандидатов, что эксперты считают символическим и отражающим контролируемый характер голосования, пишет The Sunday Guardian.

Выборы ознаменовались масштабными внутренними перестановками: более 70% депутатов Верховных народных собраний – новые лица, что позволяет Киму укрепить лояльный круг и ликвидировать старые центры власти. В новый состав вошли его сестра Ким Ё Чжон и министр иностранных дел Чхве Сон Хве, тогда как опытные политики, такие как Чхве Рён Хе, были отстранены от ключевых постов.

Ожидается, что новый парламент утвердит Кима на посту председателя Комиссии по государственным делам, закрепив его статус верховного лидера. Законодатели также могут пересмотреть конституцию, в частности в отношении отношений с Южной Кореей, что может привести к официальному объявлению Юга враждебным государством и изменениям во внешней политике страны.

Фактическое отсутствие оппозиционных партий и контроль над СМИ и кандидатами делают выборы формальным одобрением решений руководства. Эксперты отмечают, что небольшой процент голосов "против" придает лишь видимость ограниченного инакомыслия, но не свидетельствует о подлинной политической конкуренции. Верховные народные собрания остаются органом, который легализует решения правящей партии, обеспечивая юридическую поддержку внутренней и внешней политики Ким Чен Ына.

Как сообщал УНИАН, ранее Ким Чен Ин вместе со своей дочерью опробовал новые пистолеты во время инспекции завода по производству легкого оружия.

Несовершеннолетнюю дочь лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, Ким Чжу Э, считают потенциальной преемницей главы государства. Недавно она впервые появилась на публике во время посещения Кимсусанского мавзолея. Вместе с родителями она почтила память бывших руководителей страны.

