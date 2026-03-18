Глянцевые и матовые кухонные поверхности лучше мыть разными растворами.

Не у всех получается поддерживать идеальную чистоту на кухне – у некоторых хозяек и хозяев жир, а также налет годами накапливаются на поверхностях, и избавиться от такой грязи бывает непросто.

УНИАН решил выяснить, что помогает удалить жир и грязь с кухонных шкафов и тумб. Есть действенные средства для мытья матовых и глянцевых поверхностей, которые можно сделать своими руками дома из двух ингредиентов.

Чем мыть фасады кухни от жира и грязи

Чтобы справиться с грязью, которая осела на матовых кухнях, понадобится спирт (около 40%) и любое моющее средство.

Видео дня

Как сделать раствор:

Влейте 250 миллилитров спирта.

Добавьте 5 столовых ложек моющего средства.

Тщательно перемешайте компоненты до однородности. Теперь вы знаете, чем отмыть жир на кухне на шкафах. Влейте раствор в пульверизатор и после этого можно приступать к очистке поверхностей.

Как отмыть кухню от липкого налета и жира

Нанесите раствор на загрязненные матовые шкафы и тумбы и оставьте на несколько минут, чтобы он растворил жир. Если какая-то часть кухонной мебели очень грязная – не вытирайте с нее средство раньше чем через 5 минут. Когда это время пройдет, вы сможете легко стереть грязь тряпкой. Вот как отмыть запущенную кухню очень быстро.

Со свежими загрязнениями средство справится и за 2 минуты. Преимущество раствора в том, что он не сильно пенится, поэтому не нужно тратить много воды, чтобы оттереть его с поверхностей.

Чтобы отмыть глянцевые шкафы или тумбы, можно использовать другой раствор из двух ингредиентов – уксуса и воды.

Чем отмыть кухонный гарнитур глянцевый

Возьмите равные части уксуса и воды и смешайте. Раствор перелейте в пульверизатор. Затем распылите смесь по поверхности. С относительно свежим жиром раствор справится уже через несколько минут.

В том случае, если есть очень старая грязь, которая превратилась в плотную "пленку", нанесите больше средства и оставьте на поверхности до 10 минут.

После этого раствор можно стереть мягкой тряпкой. Не используйте жесткие губки – они могут поцарапать кухню. Чтобы вымытые глянцевые фасады шкафов и тумб блестели, нанесите на них средство для мытья стекол и потом тщательно протрите поверхности.

