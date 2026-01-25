Премьер Чехии поставил точку в вопросе поставки самолетов L-159 Украине

Бабиш резко раскритиковал заявления начальника Генерального штаба Карела Ржегки, публично поддержавшего идею поставки.

Премьер-министр Андрей Бабиш поставил окончательную точку в дискуссиях о возможности поставки самолетов L-159 Украине, заявив, что Украина их точно не получит.

"Никаких L-159 нет и не будет. Это закрытый вопрос", – цитирует его издание Idnes.

Бабиш также резко раскритиковал заявления начальника Генерального штаба Карела Ржегки, публично поддержавшего идею поставки.

"Карелу Ржегке было бы лучше промолчать", – заявил он.

По его словам, Ржегка подвергает сомнению слова министра обороны Яромира Зуны, который заявил, что армии нужны эти самолеты. "Он должен определиться со своей позицией, он должен знать, к кому принадлежит. Я не понимаю, почему господин Ржегка выступает против своего министра, это ненормально", – сказал Бабиш.

Он назвал споры о возможности поставки самолетов L-159 Украине искусственной проблемой и отверг любые дальнейшие обсуждения возможной продажи этих самолетов Украине.

Чешские самолеты L-159 для Украины

О передаче чешских учебных истребителей L-159 Украине впервые сказал президент страны Петр Павел во время визита в Киев. Тогда он отметил, что такие истребители были бы очень эффективными в борьбе против дронов.

Однако правительство Чехии не поддержало предложение президента. Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что его страна не будет ни продавать, ни передавать Украине бесплатно легкие боевые самолеты.

В то же время начальник Генерального штаба армии Чехии Карел Ржегка подтвердил, что передача четырех самолетов L-159 Украине не повредит обороноспособности и безопасности республики. Генерал рекомендует правительству подарить их бесплатно.

