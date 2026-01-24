Зеленский 'разбудил' слабую Европу едкой речью в Давосе, - колумнистка The Telegraph

Президент Украины заявил, что континент за четыре года войны так и не перешел от громких заявлений к решительным действиям против России.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с резкой речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе, обвинив Европу в слабости, нерешительности и неспособности адекватно реагировать на российскую агрессию. И он прав, пишет в колонке для The Telegraph журналистка Лиза Хаселдайн.

В своей речи Зеленский напомнил, что еще год назад в Давосе призвал Европу научиться защищать себя. По его словам, за это время континент так и не перешел от решительных заявлений к реальным действиям.

Президент подчеркнул, что Европа охотно говорит о будущем, но избегает сложных решений сегодня, а справедливость часто уступает "более насущным" политическим интересам.

Видео дня

Зеленский заявил, что помощь, которую Европа оказывала Украине с начала полномасштабной войны, была недостаточной и запоздалой. Он раскритиковал тенденцию европейских лидеров жестко высказываться в отношении Путина, санкций и обороны, но не достигать ощутимых результатов.

"Нельзя построить новый мировой порядок только на словах", – подчеркнул президент.

Сравнение с политикой США

Одним из самых острых моментов выступления стало сравнение действий Европы с политикой США. Зеленский отметил, что американская администрация смогла нанести удар по "теневому флоту" России и перекрыть важные источники финансирования ее военной машины, в то время как российская нефть продолжает транспортироваться вдоль европейских берегов.

Он также обратил внимание на то, что западные суды привлекают к ответственности других авторитарных лидеров, но Владимир Путин до сих пор избегает правосудия.

Сомнения относительно будущего НАТО

На фоне дискуссий о роли США в НАТО Зеленский поставил под сомнение способность Европы действовать самостоятельно. По его словам, Альянс до сих пор держится на вере в то, что Соединенные Штаты всегда придут на помощь.

"А что, если нет?" – спросил он, обращаясь к европейским лидерам.

"Некоторые скажут, что едкая речь Зеленского была неуместной, учитывая всю финансовую, дипломатическую и военную помощь, которую европейские лидеры оказали Украине с февраля 2022 года. Но после почти четырех лет почти постоянных мольбы и необходимости вытягивать из Европы значительную поддержку, как зубами, честно говоря, его слова были вполне справедливыми", - пишет автор.

Президент также напомнил, что еще до полномасштабного вторжения России Европа обещала Украине членство в ЕС и НАТО. Часть этих обещаний, по его словам, была отложена, а часть – фактически нарушена, несмотря на заверения поддерживать Украину "столько, сколько будет нужно".

"Разбудить Европу"

Как отмечается, президент Украины не ставил целью обидеть союзников. Его речь стала попыткой вывести Европу из состояния самоуспокоенности, которое ведет к новым кризисам и угрозам. Автор пишет:

"Украинский президент говорит это не для того, чтобы причинить боль своим европейским союзникам, а для того, чтобы разбудить их... Если Зеленский не сможет заставить Европу послушать его, то никто другой не сможет этого сделать".

Речь Зеленского в Давосе - последние новости

Зеленский выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где жестко раскритиковал пассивность Европы в противодействии внешним вызовам.

Глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти упреки несправедливыми. "Мне кажется, что Европа гарантировала независимость Украины, делая все возможное для ее политической, финансовой и военной поддержки. Поэтому я считаю, что эта речь не является благосклонной", - заявил Таяни, общаясь с журналистами в кулуарах итало-немецкого бизнес-форума.

Вас также могут заинтересовать новости: