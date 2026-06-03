Греция заявила Украине демарш из-за морского дрона, найденного на её побережье

Считается, что этот дрон мог быть задействован против судов, перевозивших российскую нефть.

Греция подала официальную дипломатическую жалобу Украине в связи с обнаружением на скалистом побережье на западе страны беспилотного морского дрона, начиненного взрывчаткой. Об этом сообщает Kathimerini.

В частности, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Греции сделала заявление о демарше Киеву в среду, 3 мая, во время брифинга для прессы.

Ранее глава греческого МИД Георгос Герапетритис проинформировал верховного представителя Европейского Союза Каю Каллас о выводах военных относительно найденного дрона. Также Герапетритис обсудил этот вопрос с украинским коллегой Андреем Сибигой во время неформального заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел на Кипре 28 мая.

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Отмечается, что дрон был обнаружен 7 мая рыбаками на острове Лефкада в Ионическом море и передан военным.

Высказывается мнение, что этот эпизод связан с рядом атак морских беспилотников, которые, как считается, Украина осуществила в последние месяцы против судов, связанных с усилиями России по транспортировке нефти.

Чего ждут от Украины

Власти Греции стремятся получить от Украины официальные объяснения и извинения по поводу инцидента с морским беспилотником, который обнаружили у побережья острова Лефкада в Ионическом море. Этот дрон якобы идентифицировали как украинский морской беспилотник Magura V3.

Также греки хотят, чтобы Киев предоставил гарантии недопущения подобных случаев в будущем.

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