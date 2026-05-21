Греция потребовала от Украины извинений и объяснений из-за морского дрона, - CNN

Греция потребовала от Украины гарантий из-за неизвестного дрона у острова Лефкада, ведется раследование.

Власти Греции потребовали от Украины официальных объяснений после инцидента с безэкипажным морским аппаратом, который обнаружили у побережья острова Лефкада в Ионическом море. Афины называют ситуацию "особенно серьезной" и заявляют об угрозе безопасности судоходства в Средиземноморье, пишет CNN.

Министр обороны Греции Никос Дендиас заявил, что Киев должен предоставить гарантии недопущения подобных случаев в будущем.

"Она должна принести нам свои глубочайшие извинения. И кроме извинений, она должна предоставить нам абсолютные гарантии, что подобное больше не повторится в этом регионе", – подчеркнул Дендиас.

По его словам, речь идет не только о политическом инциденте, но и о потенциальной угрозе для гражданского судоходства.

"Сколько бы погибших мы оплакивали? И насколько это допустимо в Средиземноморье?" – заявил глава греческого Минобороны.

Что произошло

8 мая возле южного побережья острова Лефкада греческие службы обнаружили морской беспилотный аппарат. По данным местных властей, устройство якобы идентифицировали как украинский морской дрон Magura V3.

После этого к расследованию подключились Министерство национальной обороны Греции, военно-морские структуры и специалисты по обезвреживанию взрывоопасных предметов.

Однако уже позже украинская компания Uforce опровергла причастность к найденному аппарату. Представители компании заявили, что модификации Magura V3 вообще не существует, а обнаруженный объект не имеет отношения к украинским морским дронам.

Афины пока ждут результатов расследования

Пресс-секретарь МИД Греции Лана Зохиу назвала произошедшее "особенно серьезным инцидентом" и подчеркнула, что окончательная реакция Афин будет зависеть от выводов военных:

"После получения официального заключения Генерального штаба национальной обороны Министерство иностранных дел примет необходимые меры и официальные шаги на двустороннем и международном уровнях".

По ее словам, сейчас между сторонами продолжаются консультации.

Почему история вызывает вопросы

На данный момент публичных доказательств того, что аппарат действительно был украинским дроном Magura, представлено не было. Кроме того, эксперты обращают внимание, что подобные морские беспилотники способны дрейфовать на значительные расстояния после потери связи или технической неисправности.

При этом украинские морские дроны ранее применялись исключительно против российских военных целей в Черном море в рамках войны, развязанной Россией против Украины.

