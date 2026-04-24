Греция утратит статус крупнейшего должника еврозоны: кто займет ее место

Греция перестанет быть страной еврозоны с наибольшей задолженностью уже к концу этого года, поскольку ее государственный долг станет ниже, чем у Италии. Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что долг Греции сократится примерно до 137% ВВП в этом году с 145,9% в 2025 году, сообщили агентству два высокопоставленных чиновника. В то же время Италия прогнозирует рост долга до пикового уровня 138,6% ВВП в 2026 году – на 1,5 п.п. больше, чем в 2025-м (137,1%).

Оба чиновника, говорившие на условиях анонимности, отметили, что уже с этого года Греция не будет самым большим должником еврозоны. Они добавили, что новая оценка соотношения долга к ВВП будет включена в многолетний фискальный план страны, который в конце этого месяца будет представлен в Европейскую комиссию.

Согласно бюджетному плану Италии, ее госдолг останется примерно стабильным на уровне 138,5% в 2027 году, после чего снизится до 137,9% в 2028 году и до 136,3% в 2029 году.

Государственный долг Греции – самый высокий в еврозоне на протяжении последних двух десятилетий – уже сократился более чем на 60 процентных пунктов: с пиковых 209,4% ВВП в 2020 году до 145,9% в прошлом году.

Страна, которая оправляется после десятилетнего финансового кризиса и трех программ финансовой помощи на сумму около 280 млрд евро, планирует досрочно погасить кредиты примерно на 7 млрд евро из первого пакета помощи позже в этом году.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони неоднократно заявляла, что долг страны начал бы снижаться раньше и быстрее, если бы не негативное влияние государственных стимулов в строительстве, введенных ее предшественниками. После мощного восстановления после пандемии COVID-19 Италия вернулась к привычной роли одной из самых медленно растущих экономик еврозоны.

В 2023–2025 годах страна демонстрировала рост ВВП ниже 1% три года подряд, несмотря на стабильный приток миллиардов евро из фондов восстановления ЕС. По прогнозам Минфина страны, такая динамика сохранится до 2029 года.

В то же время экономика Греции в течение последних трех лет стабильно росла более чем на 2% ежегодно, превышая средний показатель ЕС благодаря инвестициям, внутреннему спросу и туризму.

