Уиткофф прогнозирует 'переломный момент' для окончания войны в Украине

Спецпосланник США предпочитает оставаться оптимистичным в отношении перспектив мира.

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду, что из-за истощения и усталости от войны вскоре наступит переломный момент, чтобы Россия и Украина достигли мирного урегулирования. Об этом он сказал в эфире телеканала CNBC.

Спецпредставитель рассказал, что на этой неделе должны были состояться трехсторонние переговоры, которые он назвал "целенаправленными". По словам Уиткоффа, украинцы говорят, что в Женеве был достигнут "больший прогресс", чем за предыдущие четыре года.

"Итак, происходит движение вперед. Я думаю, что трехсторонние переговоры будут перенесены на какую-то дату на следующей неделе. И мы надеемся, вы знаете, мы чувствуем, что будем оставаться оптимистичными по этому поводу. Это война, которая должна закончиться, и мы будем оставаться оптимистичными по этому поводу", - подчеркнул Уиткофф.

В то же время у него уточнили, считает ли он, что уже в этом году можно достичь соглашения о мирном прекращении войны в Украине.

"Я логичный человек. И, опять же, я считаю, что президент Трамп в целом успешен в урегулировании таких вопросов. В этих конкретных обстоятельствах, и он сказал это: что это занимает больше времени, чем он думал. Но мы видим признаки, что обе стороны утомлены и измотаны, и надеюсь, что это начало переломного момента. То же самое на Ближнем Востоке. Там был переломный момент, когда мы просто с Джаредом [зятем Дональда Трампа, Джаредом Кушнером - УНИАН] вдвоем почувствовали, что они устали от войны. Давайте надеяться, что мы в такой ситуации сегодня или будем в скором времени", - подчеркнул Уиткофф.

Мирные переговоры

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 10 марта, заявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией должен состояться на следующей неделе в Швейцарии или Турции. По его словам, главная тема встречи - договориться о продолжении обменов, а также о встрече лидеров. Он убежден, что вопрос территорий можно решить только на уровне президентов.

