Встреча Украины, США и РФ может состояться на следующей неделе, но не в ОАЭ, - Зеленский

В настоящее время рассматриваются две страны, где может состояться встреча.

Следующий раунд трехсторонних переговоров между делегациями Украины, США и России может состояться в Швейцарии или Турции. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время онлайн-брифинга в WhatsApp.

Как рассказал глава государства, трехсторонние переговоры Украины, США и РФ планировали провести на этой неделе – во вторник-среду – в Турции. По словам Зеленского, он провел беседу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

"Для всех них также на Ближнем Востоке война – это вызов. Но, тем не менее, все говорят о том, что диалог о прекращении войны в Украине – это важно и это приоритет для всех нас", – отметил президент.

Как добавил глава государства, делегация Украины была готова ехать в Турцию, но перенесла эту встречу именно по инициативе американской стороны.

"Отложила, сказала: давайте на следующей неделе. Это информация, которая есть на сегодня. Но мы говорим ежедневно с американской стороной. Секретарь Совета национальной безопасности с ними в контакте. Посмотрим, какая будет следующая дата", – сказал Зеленский.

Как уточнил президент, Украина ожидает, что трехсторонняя встреча состоится на следующей неделе:

"Это предложила американская сторона. Но посмотрим, что будет на Ближнем Востоке, если честно".

По его словам, эта встреча может состояться в Швейцарии или в Турции.

"Я сомневаюсь, что будет в Эмиратах", – подчеркнул Зеленский.

Как пояснил президент, повестка дня встречи останется неизменной.

"Все те же темы, но я думаю, что главная тема – договариваться о продолжении обменов, а также договариваться о встрече лидеров. Потому что дальше по этому плану, что касается особенно тематики территорий, я не вижу без уровня лидеров, что будет результат", – подчеркнул Зеленский.

Переговоры о войне в Украине

На днях спецпредставитель США Стив Виткофф заявил, что в переговорах по окончанию войны в Украине в ближайшие недели ожидается "дополнительный прогресс". О чем именно идет речь, он не уточнял.

Между тем недавний опрос московского независимого "Левада-центра" свидетельствует о том, что рекордное количество россиян выступают за мирные переговоры по войне, которую их государство ведет против Украины. Хотя поддержка военных действий остается на высоком уровне.

