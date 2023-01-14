Там считают, что достаточно работы Международного уголовного суда по этому делу.

Федеральный министр юстиции Марко Бушман выразил скептическое отношение к идее создания спецтрибунала ООН для наказания россиян, совершивших военные преступления в Украине.

"Это может подорвать признание Международного уголовного суда, который я считаю достижением и не стоит его ослаблять", — пояснил свою позицию Бушман в комментарии изданию Augsburger Allgemeine.

Он добавил, что есть много стран в Африке, которые говорят, что если в них что-то случается, то Международный уголовный суд подходит, но если что-то происходит в Европе, то там хотят спецтрибунала.

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При этом Бушман отметил, что позиция правительства Германии по этому вопросу окончательно пока не определялась.

"Мы проводим обсуждения в координации с нашими партнерами и привлекаем учреждения, которые уже проводят расследование", - сказал он.

Военные преступления РФ в Украине

РФ отвергает обвинения в военных преступлениях в Украине, несмотря на многочисленные свидетельства обратного.

В ноябре 2022 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выдвинула предложение ЕС создать специализированный суд по поддержке ООН для расследования и судебного преследования "преступления агрессии России".

Расследование против властей РФ, а возможно и президента Владимира Путина, также ведет Международный уголовный суд в Гааге. При этом 13 декабря 2022 года власти Нидерландов заявили о готовности создать новый трибунал при поддержке ООН для рассмотрения дел о вторжении и военных преступлениях РФ в Украине.

8 января 2023 года уже ряд британских политиков выступил с инициативой создать специальный трибунал для расследования "преступления агрессии" России в Украине.

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