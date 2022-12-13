Новый спецсуд не будет мешать работе Международного уголовного суда, который также находится в Нидерландах.

Власти Нидерландов готовы создать новый трибунал при поддержке ООН для рассмотрения дел о вторжении и военных преступлениях РФ в Украине.

Как заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстр, вместе с ЕС Нидерланды будут искать международную поддержку и финансирование для трибунала, передает Reuters.

Хекстр отметил, что новый спецсуд не будет мешать работе Международного уголовного суда (МУС), который находится в Нидерландах.

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"Растет консенсус относительно того, что нам нужен специальный суд для рассмотрения акта агрессии, преступления развязывания войны. МКС не может этого сделать", - пояснил Хекстр.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нужен новый трибунал с широкой международной поддержкой, чтобы гарантировать, что российское вторжение в Украину не останется безнаказанным.

Международные трибуналы в Нидерландах

В Нидерландах находится Международный суд и специальные трибуналы по Ливану и Косово. На протяжении многих лет здесь также располагался суд по военным преступлениям, совершенным в бывшей Югославии.

Военные преступления РФ в Украине

Кремль отвергает обвинения в совершении военных преступлений, несмотря на многочисленные свидетельства обратного.

В сентябре с призывом создать международный трибунал для расследования военных преступлений, совершенных РФ в Украине, выступила председательствующая в ЕС Чехия.

На создании трибунала по образцу Нюрнбергского процесса над нацистскими после Второй мировой войны ранее настаивали бывшие премьер-министры Британии Гордон Браун и Джон Мейджор и другие политики.

Расследование против властей РФ, а возможно и президента Владимира Путина, также ведет Международный уголовный суд в Гааге.

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