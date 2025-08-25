Глава МИД Германии подчеркнул, что без этого условия от Украины нельзя требовать территориальных уступок.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль рассказал, в каких гарантиях безопасности будет нуждаться Украина после достижения мирного соглашения. Как пишет DW, по его мнению, необходимые гарантии должны "фактически приближаться к тому, что означает членство в НАТО".

Он также отметил, что без этого условия от Украины нельзя требовать уступить свои территории.

"Мы не можем требовать от Украины серьезно думать о территориальных уступках, если она не получит как минимум реальные гарантии безопасности от как можно большего количества государств, что по крайней мере остальные (территории) будут в безопасности", - подчеркнул глава немецкого МИД.

При этом он убежден, что необходимо настаивать именно на таких гарантиях безопасности, чтобы дожать российского президента Владимира Путина. По его мнению, это не будет представлять угрозы для России, зато может стать основой для длительного мира.

В то же время Вадефуль отметил, что список стран-гарантов безопасности нужно расширить за пределы Европы, в частности, очень важным является привлечение США. Он добавил, что уже около 30 государств, среди которых и Япония, выразили готовность поддержать Украину.

Он подчеркнул, что "нарушение гарантии безопасности будет нападением на Украину" и предостерег от превращения мирного договора с РФ в "диктаторский мир" в ущерб Украине.

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для нашей страны от России даже не обсуждаются. Он подчеркнул, что круг стран, которые будут гарантировать Украине безопасность, должен быть таким, которым доверяет украинский народ.

В свою очередь американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что военных США не будет в Украине в рамках гарантий безопасности.

Он также выразил надежду, что война в Украине прекратится максимум через 6 месяцев и сообщил, что россияне впервые за 3,5 года полномасштабной войны против Украины пошли на серьезные уступки.

