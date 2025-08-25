Исследователи обнаружили, что осадки отсутствовали годами, включая ошеломляющую 13-летнюю засуху. Они установили, к каким последствиям это приводило.

В мексиканской пещере сохранились сталагмиты, которые свидетельствуют об экстремальных засухах, которые могли сыграть ключевую роль в падении цивилизации майя.

Изучая изотопы кислорода в сталагмите, группа исследователей под руководством Кембриджского университета реконструировала распределение осадков для отдельных влажных и сухих сезонов между 871 и 1021 годами н. э. Этот временной промежуток совпадает с терминальным классическим периодом – эпохой упадка, часто называемой крахом майя, пишет Scitechdaily.

В терминальный классический период южные города майя пришли в упадок, династии распались, и одна из величайших культур древнего мира переместилась на север, потеряв значительную часть своего влияния.

Раскопки Юкатана выявили 8 засух, каждая из которых длилась не менее трех лет, а самая экстремальная - 13 лет. Эти результаты согласуются с археологическими данными, свидетельствующими о том, что строительство памятников и политическая активность в крупных северных центрах, включая Чичен-Ицу, приостанавливались в период засухи.

Поскольку эти засухи можно датировать очень точно, они предоставляют исследователям новую основу для изучения связи между изменением климата и историей человечества в регионе.

"Этот период в истории майя веками вызывал интерес", - прокомментировал ведущий автор исследования Дэниел Х. Джеймс.

"Существовало множество теорий о причинах этого краха, таких как изменение торговых путей, война или сильная засуха, основанных на археологических свидетельствах, оставленных майя. Но в последние несколько десятилетий мы начали многое узнавать о том, что произошло с майя и почему, объединяя археологические данные с количественными климатическими данными", - объяснил подход ученый.

Начиная с 1990-х годов исследователи начали сопоставлять климатические данные с данными, оставленными майя, такими как даты, указанные на памятниках, чтобы показать, что серия засух в период терминальной классики, вероятно, способствовала масштабным социально-политическим потрясениям в обществе майя.

Теперь ученые из Кембриджского университета использовали химические "отпечатки пальцев", содержащиеся в сталагмитах из пещеры на севере Юкатана, чтобы точнее сфокусировать внимание на этих засухах.

Датируя и анализируя слои изотопов кислорода в сталагмите, исследователи получили очень подробную информацию о климате в терминальный классический период.

"Сталагмиты позволяют нам получить доступ к мельчайшим деталям, которые мы упускали из виду", - сказал Джеймс.

Ранее потрясающее открытие показало, как 4000 лет назад возникла цивилизация майя. Ученые пришли к выводу, что рыболовные сооружения могли бы побудить людей собираться и строить постоянные поселения, а позднее и города.

Также сообщалось, что скелеты, найденные в руинах древнего города Копан в Гондурасе, дали ключи к разгадке краха цивилизации майя.

