Горная промышленность Канады демонстрирует пример экологического подхода к обеспечению электроэнергией.

Алмазный рудник Diavik компании Rio Tinto удовлетворяет четвертую часть потребностей в электроэнергии благодаря своей солнечной электростанции. Это самая большая автономная солнечная установка на территории Канады. Об этом пишет Ecoticias.

Солнечная станция введена в эксплуатацию в июле прошлого года. Она имеет мощность 3,5 МВт, это 6620 двусторонних панелей. В следующем году начнется вывод шахты из эксплуатации. И на эти работы электроэнергию также будут предоставлять солнечные панели.

Ожидается, что СЭС будет производить около 4,2 миллиона киловатт-часов электроэнергии в год. Это уменьшит использование дизельного топлива примерно на 1,1 миллиона литров и сократит выбросы углерода примерно на 2 900 тонн в год. Это эквивалентно снятию с дорог 630 транспортных средств.

Двусторонние панели, которыми оборудована станция, идеально подходят для северной среды. Они улавливают электроэнергию как прямых солнечных лучей, так и отраженного света от снега и земли, генерируя до 10% больше электроэнергии. Низкие температуры еще больше повышают эффективность СЭС, при этом производительность примерно на 15% выше при -25 °C, чем при +25 °C.

Отмечается, что поскольку шахта Diavik приближается к закрытию, она сотрудничает с общественными партнерами и правительствами, чтобы изучить возможности перераспределения солнечной электростанции в другие районы Севера.

К тому же, это не первая попытка руководства шахты снизить вредные выбросы. С 2012 года на объекте работает гибридная ветро-дизельная электростанция, помогающая экономить ископаемое топливо.

Шахта Diavik

Производство на шахте Diavik началось в 2003 году. Тогда алмазы были единственным направлением деятельности. Шахта расположена на острове Лак-де-Гра на севере Канады - в 200 км к югу от Полярного круга.

Шахта известна находкой уникального желтого бриллианта ювелирного качества весом 158,20 карата в апреле этого года. Этот драгоценный камень является одним из всего пяти желтых бриллиантов весом более 100 карат, найденных на шахте Diavik за 22-летнюю историю компании. Такой камень оценили в 2 млрд долларов.

Развитие солнечной энергетики

Как писал УНИАН, в мире стремительно развивается солнечная энергетика. В частности, влияние компаний по развитию технологий зеленой энергетики уже сравнивают с нефтяными гигантами. А по некоторым показателям нефтяные компании начинают отставать.

